Eine aktuelle Studie mit 225 Finanzunternehmen offenbart massive Schwächen bei der Betrugsprävention. Geldwäsche und gefälschte Dokumente verursachen die höchsten Schäden.

Eine aktuelle Untersuchung des Fintech-Unternehmens Sumsub zeigt das Ausmaß der Betrugsproblematik in der europäischen Finanzbranche auf. 25 Prozent der befragten Finanzdienstleister verzeichnen laut der Erhebung jährliche Verluste zwischen 500.000 und einer Million Euro allein durch Betrug. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) verliert jährlich sogar mehr als eine Million Euro.

Für die Studie „The State of European Financial Services: 2025 Report“ befragte Sumsub 225 Finanzdienstleister aus Europa inklusive Großbritannien zu ihren größten Herausforderungen im Bereich Compliance und Betrugsprävention.

Als größte Compliance-Herausforderung bezeichnete rund jeder Zweite (51 Prozent) das Problem, mit der sich ändernden Regulierung Schritt zu halten. Als weitere zentrale Probleme nannten Finanzdienstleister hohe operativen Kosten (45 Prozent), Schwierigkeiten beim Umsetzen von Prozessen (36 Prozent) und die noch mangelhafte Automatisierung (21 Prozent).

Geldwäsche und gefälschte Dokumente im Fokus

Die Studie zeigt, dass Betrug in Zusammenhang mit Bezahlvorgängen als das drängendste Risiko wahrgenommen wird, 52 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen hier die größte Betrugsgefahr. Es folgen die Themen Geldwäsche und gefälschte Dokumente.

Als größte Sorgen in dem Zusammenhang nannten die Befragten rechtliche Konsequenzen (30 Prozent) und Reputationsschäden (27 Prozent).

Wenn Finanzdienstleister einem Betrugsverdacht nachgehen, tut die Mehrheit das derzeit noch manuell oder mittels halbautomatisierter Verfahren – auch das fand man bei Sumsub heraus. Nur 43 Prozent nutzen vollautomatisierte Systeme, um entsprechende Attacken zu entlarven.

Für die kommenden zwölf Monate erwarten die Finanzdienstleister weitere regulatorische Verschärfungen: So rechnet rund jeder Zweite (50 Prozent) mit strengeren Vorschriften zur Überwachung von Transaktionen, 47 Prozent erwarten höhere Strafen bei Compliance-Verstößen und 38 Prozent sehen schärfere KYC- und KYB-Regeln (KYC/KYB = Know Your Customer/Business) auf sich zukommen.

Technologie als Hoffnungsträger

Als Lösungsansatz für die kommenden fünf Jahre wollen die Befragten vor allem auf Technologie setzen. So sehen 52 Prozent in künstlicher Intelligenz und Machine Learning das größte Potenzial für eine verbesserte Compliance, gefolgt von biometrischer Authentifizierung (40 Prozent) und Blockchain-basierter Verifizierung der Identität (40 Prozent).

Das Fintech Sumsub, das die Untersuchung durchgeführt hat, hat seinen Hauptsitz in Zypern. Es hat sich auf digitale Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Compliance-Lösungen spezialisiert.