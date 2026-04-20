Großer Finanzvertrieb, ungewöhnlicher Kanal: Die Deutsche Vermögensberatung wirbt Nachwuchs auch über das Arbeitsamt – und gerät dabei in die Kritik. Die Hintergründe.

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) nutzt zur Gewinnung neuer Berater auch das Jobportal der Bundesagentur für Arbeit. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Demnach entscheiden die angeschlossenen Berater eigenverantwortlich, über welche Kanäle sie potenzielle Nachwuchskräfte ansprechen. Das reicht von persönlicher Ansprache über soziale Medien bis hin zu offiziellen Jobportalen. Zentrale Vorgaben gebe es dafür nicht, erklärte eine Sprecherin des Finanzvertriebs gegenüber der Zeitung. Die dem Blatt vorliegenden Anschreiben stammen von unterschiedlichen Beratern.

Kein Hinweis auf selbstständige Tätigkeit

Kritisch bewertet die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ dabei einen Umstand: In den Anschreiben fehlt laut dem Bericht der Hinweis, dass es sich um eine selbstständige Tätigkeit auf Provisionsbasis handelt. Die DVAG arbeitet mit selbstständigen Handelsvertretern – sozialversicherungspflichtige Anstellungen bietet sie in diesem Bereich nicht an.

Das werfe die Frage auf, wie diese Praxis zum Selbstverständnis der Bundesagentur für Arbeit passt, deren Kernauftrag die Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist. Die Behörde verwies dem Bericht zufolge darauf, dass Selbstständigkeit zum Förderportfolio der Agentur gehöre und im Sozialgesetzbuch verankert sei.

Branchenweites Phänomen

Ein Blick ins Jobportal der Bundesagentur zeigt: Die DVAG ist damit nicht allein. Auch Sparkassen, Versicherer, andere Finanzvertriebe und einzelne Maklerhäuser schalten dort Stellenanzeigen. Auch in einigen dieser Ausschreibungen bleibt laut dem Bericht unklar, ob eine freie oder eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit angeboten wird.