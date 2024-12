Sie waren Konkurrenten und Feinde – nun werden sie Geschäftspartner: Die DVAG Deutsche Vermögensberatung mischt nun bei Alstin Capital von Carsten Maschmeyer mit. Das berichtet Capital unter Verweis auf die Eintragung im Handelsregister.

Alstin Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die in B2B-Software-Start-Ups investiert, die sich noch in einer Frühphase ihrer Entwicklung befinden. So stieg Alstin Capital Anfang 2020 beim Insurtech Neodigital aus Neunkirchen (Saarland) ein.

Maschmeyer hatte Alstin Capital zunächst gegründet, um sein eigenes Vermögen zu verwalten. 2012 öffnete er die Gesellschaft für externe Investoren. Ende November gab Alstin Capital bekannt, 175 Millionen Euro für neue Beteiligungen eingesammelt zu haben.

DVAG und AWD: Gerichtsprozesse und Rufmord-Vorwürfe

Eine jahrelange Fehde verbindet die Familie Pohl, der die DVAG gehört, und Maschmeyer, Gründer und Ex-Chef des Finanzvertriebs AWD (jetzt Swiss Life Select). So verklagte der mittlerweile verstorbene DVAG-Gründer Reinfried Pohl senior AWD vor über 15 Jahren wegen irreführender Werbung. Im Juni 2009 untersagte das Landgericht Hannover AWD, mit dem Begriff „Unabhängigkeit“ zu werben (Aktenzeichen: 18 O 193/08).