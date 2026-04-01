Interessanter Aprilscherz eines Branchenmediums: Die DVAG bereite per Testlauf den Einstieg in die Honorarberatung vor. Der Großvertrieb dementierte umgehend.

April, April DVAG und Honorarberatung: War's ein Witz? Ja – aber ein guter

Wenn der „Versicherungsbote“ einen Aprilscherz braucht, musste auch in der Vergangenheit schon mal die DVAG herhalten. „DVAG kauft Deutsche Bank“, hieß es dort am 1. April 2019. In diesem Jahr legte das Medium nach – diesmal mit einer Geschichte, die ein wenig plausibler klingt: Die Deutsche Vermögensberatung prüfe den Einstieg in die Honorarberatung.

Pilotprojekt zu Honorarberatung bei der DVAG – wirklich?

Laut dem Artikel hätte Deutschlands größter Strukturvertrieb ein Pilotprojekt geplant, um honorarbasierte Beratungsansätze zu testen – flankiert von standardisierten Servicevereinbarungen für Portfolio-Checks, Beratungsupdates und Risikoanalysen. Sogar vermeintliche Zitate von DVAG-Vorstandschef Andreas Pohl waren dabei: Man wolle „in der Beratung besser sein“ und mindestens auf dem Niveau klassischer Honorarberatung liegen – und darüber hinaus.

Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und war es auch nicht.

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Auf Linkedin löste das Fachportal „Versicherungsbote“ das Rätsel mit dem Hashtag „#Aprilscherz“ auf. Die DVAG dementierte auf Anfrage ebenfalls umgehend. Wer DVAG-Chef Pohl kennt, weiß: Der Mann lässt sich in der Presse eher selten zitieren. Allein das machte stutzig.

Hashtag Aprilscherz

Handwerklich war der Scherz trotzdem solide gebaut – fachlich korrekte Terminologie, nachvollziehbare Regulierungslogik, und ein Hauch von dem, was Verbraucherschützer seit Jahren fordern.

Dass ausgerechnet der größte deutsche Allfinanzvertrieb, der allgemein als Bollwerk der Provisionsvergütung gilt, zum Vorreiter der Honorarberatung wird, bleibt vorerst das, was es ist: eine interessante Denkaufgabe für die Branche – und ein gelungener Witz.