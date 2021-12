DVAG vor MLP Nur bei 7 von 29 Finanzvertrieben gehen die Umsätze zurück

MLP fuhr Provisionserlöse in Höhe von 487 Millionen Euro ein und landete damit auf Platz 2, beim drittplatzierten Swiss Life Deutschland waren es 309 Millionen Euro.



Generell verlief das Jahr 2014 für die meisten Vertriebe positiv. Nur zwei der zehn umsatzstärksten Allfinanzvertriebe nahmen weniger Provisionserlöse ein als 2013. Dazu gehört die Postbank Finanzberatung mit einem Minus von 5,31 Prozent und Bonnfinanz mit minus 8,34 Prozent. Insgesamt gingen die Umsätze nur bei 7 von 29 Finanzvertrieben zurück. MLP fuhr Provisionserlöse in Höhe von 487 Millionen Euro ein und landete damit auf Platz 2, beim drittplatzierten Swiss Life Deutschland waren es 309 Millionen Euro.Generell verlief das Jahr 2014 für die meisten Vertriebe positiv. Nur zwei der zehn umsatzstärksten Allfinanzvertriebe nahmen weniger Provisionserlöse ein als 2013. Dazu gehört die Postbank Finanzberatung mit einem Minus von 5,31 Prozent und Bonnfinanz mit minus 8,34 Prozent. Insgesamt gingen die Umsätze nur bei 7 von 29 Finanzvertrieben zurück.

Das Magazinhat zum 25. Mal eine aktuelle Hitliste der erfolgreichsten Finanzvertriebe in Deutschland herausgebracht. Erneut auf Platz 1 liegt danach die DVAG. Sie schaffte 2014 Provisionserlöse in Höhe von 1.191 Millionen Euro. Das Plus im Vergleich zum Vorjahr lag bei 5,32 Prozent.