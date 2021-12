DVB-Analyse Diese Versicherer bieten die beste Makleranbindung

In Zeiten zunehmender Digitalisierung werden die technischen Abwicklungsprozesse zwischen den Versicherungsunternehmen und Maklern immer wichtiger – davon ist Friedel Rohde, Geschäftsführer der Deutschen Versicherungsbörse (DVB), überzeugt. Deshalb hat er auch in diesem Jahr wieder untersucht, welcher Versicherer bei der Makleranbindung überzeugt.

„Jedes Jahr modifiziert die einberufene Jury die Kriterien für die technische Makleranbindung, da sich die Grundlagen und der Bedarf immer wieder verändern“, so Rohde. Hatten im vergangenen Jahr noch 21 Versicherer an der Umfrage teilgenommen, waren es in diesem Jahr schon 24. Zu erreichen waren 100 Prozentpunkte.

Die Sieger des „DVB-Makleraudits 2017“

Die beste technische Vertriebsunterstützung wird dem Volkswohl Bund attestiert – das Unternehmen erreicht hier 72 Prozent der möglichen Punkte. Auf dem zweiten Rang befindet sich die WWK mit 47 Prozentpunkten, gefolgt von der Allianz, die sich mit 44 Prozentpunkten weiter verbessern konnte. Nur einen Prozentpunkt hinter dem Siegertrio folgen dann schon die Haftpflichtkasse Darmstadt, die Nürnberger und die Stuttgarter, die sich mit 43 Prozentpunkten den vierten Platz teilen.

Bei den Maklerverwaltungsprogrammen (MVP) habe sich viel verändert, erklärten Friedel Rohde und Jury-Mitglied Henning Plagemann vom Beratungsunternehmen Sopra Steria: „Mit der Übernahme des Maklerverwaltungsprogramms VIAS von Lutronik durch Assfinet (Acturis) ist deutlich gemacht worden, dass dieser Markt erheblich unter Druck geraten ist.“

Und weiter:

„Heute nutzen rund 29 Prozent der Makler Systeme von Acturis Deutschland. Zusammen mit dem 25-prozentigen Marktanteil von VIAS hat man damit einen Marktanteil von über 50 Prozent.“

Die MVP-Sieger 2017:

Den ersten Platz in dieser Rubrik konnte sich das MVP AMS von Assfinet mit 84 Prozentpunkten sichern. Auf dem zweiten Rang steht Lutronik mit 77 Prozentpunkten, gefolgt von Keasy mit 54 Prozentpunkten.

Die Extranet-Sieger 2017:

Hier fühlen sich die Makler von der VHV am besten unterstützt. Auf dem zweiten Platz konnte sich zum wiederholten Mal die Haftpflichtkasse Darmstadt behaupten. Den dritten Platz belegte die Allianz.