DVFA greift CFA an Ist der neue Applied Investment Manager besser als Claritas?

Die Rivalität zwischen CFA Society und DVFA geht in die nächste Runde. Nachdem die CFA Society mit ihrer neuen Kurzqualifikation Claritas sich gezielt an das Backoffice richtet, legt die DVFA nach. Am 1. September startet der erste Durchgang zum Applied Investment Manager / Zertifizierter Portfolio-Berater (AIM).