Erst der Handel, jetzt Verwahrung und Verwaltung: Die DWP Bank erhält von der Bafin die Micar-Erlaubnis für Kryptowerte. Was das für Banken und Sparkassen bedeutet.

Banken und Sparkassen können die Verwahrung von Kryptowerten künftig über die Plattform WP-Nex beziehen – so wie bislang schon den Handel.

Die Deutsche Wertpapierservice Bank (DWP Bank) darf künftig Kryptowerte für Kunden verwahren und verwalten. Zusätzlich erhielt der Frankfurter Wertpapierdienstleister von der Finanzaufsicht Bafin die Erlaubnis, Transferdienstleistungen für Kryptowerte zu erbringen. Grundlage ist die europäische Krypto-Verordnung Micar.

Schon seit Dezember 2025 wickelt die DWP Bank den Handel mit Kryptowerten Micar-konform für ihre Kundeninstitute ab. Mit der neuen Erlaubnis kommen nun die Verwahrung, also die sogenannte Custody, und die damit verbundenen Transferdienstleistungen hinzu. Die DWP Bank stellt dafür die Prozessintegration bereit und übernimmt zentrale regulatorische Aufgaben, etwa im Meldewesen.

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Verwahrung und Handel über eine Plattform

Banken und Sparkassen können die Verwahrung von Kryptowerten künftig über die Plattform WP-Nex beziehen – so wie bislang schon den Handel. Die Plattform steuert den gesamten Ablauf: vom Orderrouting über die Bestandsführung und die Verwahrung bis zur Abwicklung. Nach Angaben der DWP Bank laufen diese Schritte weitgehend automatisiert ab.

Für die Institute heißt das: Sie können ihren Kundinnen und Kunden Krypto-Investments in der gewohnten Bankumgebung anbieten, ohne selbst eine eigene Infrastruktur aufzusetzen. Auch Bankverbünde können ein Krypto-Angebot innerhalb ihres eigenen Ökosystems umsetzen.

Integriertes Krypto-Angebot der Sparkassen

Gemeinsam mit angeschlossenen Sparkassen entwickelt die DWP Bank derzeit ein Krypto-Angebot für deren Endkundschaft. Die neue Micar-Erlaubnis bildet dafür einen weiteren Baustein und ermöglicht nach Darstellung des Dienstleisters ein vollständig integriertes Krypto-Angebot innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Plattform WP-Nex will die DWP Bank entlang der Anforderungen ihrer Kundeninstitute und der regulatorischen Vorgaben weiterentwickeln. Ziel sei es, Institute aus allen drei Bankensektoren auch bei den nächsten Schritten des digitalen Kapitalmarkts zu begleiten.

Das steckt hinter der DWP Bank

Die DWP Bank zählt zu den größten Wertpapierdienstleistern in Deutschland. Nach eigenen Angaben verwahrt sie rund 2,4 Billionen Euro und verwaltet etwa 5,4 Millionen Depots. Im Jahr 2025 verarbeitete das Unternehmen mehr als 63 Millionen Wertpapiertransaktionen.

Rund 1.000 Institute sind angeschlossen – Volks- und Raiffeisenbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie Sparkassen. Zwei Drittel aller Banken in Deutschland haben ihre Wertpapierprozesse an die DWP Bank ausgelagert. Als systemrelevantes Unternehmen ist sie voll reguliert. Zur DWP-Bank-Gruppe gehören die Töchter Lemon Markets, DWP Service GmbH und DWP Software Kft.