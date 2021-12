DWS Akkumula So veränderte Köttner Kaldemorgens Strategie

Reserviert steht Köttner dagegen Unternehmen gegenüber, die ihre Gewinne ausschließlich durch den Rückkauf eigener Aktien aufbauschen oder die sich mit Krediten belasten, um hohe Dividenden zu zahlen. „Wer Schulden aufnimmt und das Geld nicht in Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum investiert, dem wird der Umgang mit Krisenphasen deutlich schwerer fallen“, so die Begründung.Des Weiteren begegnet Köttner den Schwellenländern mit Vorsicht, da er dort nur selten überragende Geschäftsmodelle entdeckt. Gesellschaften, die häufig staatlichen Eingriffen ausgesetzt sind, steht er ebenfalls reserviert gegenüber. So können Energieversorger und Telekomanbieter von regulatorischen Interventionen besonders stark betroffen sein.Zum Selbstverständnis eines Stockpickers gehört es, vom Vergleichsindex abzuweichen. In einem Punkt schaut der Manager des DWS Akkumula aber doch genauer auf den MSCI Weltindex: Hinsichtlich Gewichtung der einzelnen Währungsräume will Köttner keine größeren Wetten eingehen, da er Wechselkursveränderungen für schwer prognostizierbar hält.Der Anteil nordamerikanischer Unternehmen liegt mit 59 Prozent des Fondsvermögens recht hoch und orientiert sich damit am MSCI World. Der Portfoliomanager investiert gern in den USA – er schätzt die unternehmerische Vielfalt des dortigen Aktienmarkts: „In Nordamerika sind Geschäftsmodelle an der Börse notiert, die in Europa oder Asien so nie zu finden wären.“Ist Köttner von einer Aktie überzeugt, behält er sie im Durchschnitt drei bis fünf Jahre lang. Pro Jahr werden somit 20 bis 30 Prozent des Portfolios umgeschlagen – ein vergleichsweise geringer Wert. Die Anzahl der gehaltenen Titel hat er nach Übernahme des DWS Akkumula auf rund 160 Titel erhöht. Auch das Segment der Nebenwerte findet Berücksichtigung.Die Strategieänderung hat dem traditionsreichen Fonds der Deutschen Asset and Wealth Management gut getan. Nachdem Köttner den Akkumula neu ausrichtete, konnte dieser seine Performance deutlich steigern. Umso erfreulicher ist es, dass diese Leistung mit einer vergleichsweise defensiven Strategie einhergeht.