Redaktion 04.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

DWS Aktien Strategie Deutschland Henning Gebhardt: „Für 2016 ist eine Dax-Rendite um 10 Prozent möglich“

Vorsichtige Anleger sollten auch 2016 eher in der Heimat bleiben, rät DWS-Manager Henning Gebhardt in einem Video-Interview mit Wirtschaftswoche Online. Schließlich sei dort das Gewinnwachstum am besten und – anders als beispielsweise in den Emerging Markets – auch die nötige Solidität vorhanden.