Die DWS Group stellt ihren weltweiten Markenauftritt um. Die Produktmarken DWS, Xtrackers und RREEF bleiben erhalten, ebenso die Fondsnamen.

Die DWS führt Anfang November 2026 „Deutsche Asset Management“ als globale Dachmarke ein. Die schrittweise Umstellung soll bis März 2027 abgeschlossen sein. Der Name der Muttergesellschaft bleibt vorerst DWS Group GmbH & Co. KGaA. Auch das Börsenkürzel DWS wird beibehalten. Das teilte der Vermögensverwalter in einer offiziellen Pressemitteilung mit.

„Mit Deutsche Asset Management schaffen wir eine internationale Identität und Heimat für unsere starken und etablierten Marken“, sagt DWS-Chef Stefan Hoops. Mit dem neuen Auftritt will die Gruppe ihre internationale Bekanntheit stärken und zusätzliche Kunden außerhalb Deutschlands und Europas gewinnen. Zugleich soll die Marke ihre deutsche und europäische Herkunft betonen.

Unter der Dachmarke erhalten die bestehenden Marken klar umrissene Aufgaben: DWS steht künftig für das europäische Active-Private-Wealth-Geschäft, Xtrackers für das weltweite Geschäft mit ETFs und passiven Mandaten sowie RREEF für die US-Immobilienexpertise. Der Zusatz „by Deutsche Asset Management //“ soll ihre Zugehörigkeit zur Gruppe verdeutlichen. Im institutionellen Geschäft und für Private-Market-Investments wird Deutsche Asset Management direkt als Marke genutzt. Die bestehenden Produkt- und Fondsnamen bleiben unverändert.

So sieht das neue Markenportfolio aus | Bildquelle: DWS

Bereits Anfang 2026 hatte das Unternehmen seine Vertriebsorganisation für Private-Wealth- und institutionelle Kunden neu aufgestellt. Der neue Markenauftritt soll die internationale Wachstumsstrategie unterstützen.

Damit greift der Vermögensverwalter einen früheren Namen wieder auf: Am 23. März 2018 hatte Deutsche Asset Management seinen Markenauftritt auf DWS umgestellt. Das dokumentiert auch eine damalige Veröffentlichung des Unternehmens.