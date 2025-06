DWS holt Aktien-Chef von Union Investment

Die DWS holt sich Verstärkung von der Konkurrenz: Benjardin Gärtner wechselt von Union Investment zum Frankfurter Asset Manager. Der 54-Jährige übernimmt zum 1. September 2025 die Position des globalen Leiters für Aktien.

Bei Union Investment war Gärtner seit März 2023 Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH. Bereits seit 2015 leitete er dort das Aktienfondsmanagement. Nun zieht es den erfahrenen Manager zur DWS-Konkurrenz.

Verantwortung für 107 Milliarden Euro

In seiner neuen Rolle trägt Gärtner die Verantwortung für die weltweite Aktienplattform der DWS. Das bedeutet: Er führt mehr als 70 Investmentexperten und verantwortet ein verwaltetes Vermögen von 107 Milliarden Euro.

Die bisherige Führungsstruktur wird neu geordnet. Andre Köttner und Thomas Schüßler, die bisher als globale Co-Leiter für Aktien agierten, werden Teil von Gärtners Führungsteam. Gleiches gilt für David Bianco, den Leiter für Aktien in den USA. Gärtner selbst berichtet an Vincenzo Vedda, den globalen Chefanlagestrategen der DWS.

Vedda zeigt sich erfreut über den Neuzugang und betont Gärtners tiefes Kapitalmarktverständnis sowie seine langjährige Führungserfahrung. Der neue Aktien-Chef selbst sieht seine Aufgabe darin, gemeinsam mit dem Team Chancen frühzeitig zu erkennen und Mehrwert für Kunden zu schaffen.

Stationen bei Deutscher Bank und Goldman Sachs

Gärtners Karriere im Asset Management begann bereits 1997 beim Allianz-Konzern. Dort arbeitete er in verschiedenen Einheiten der Vermögensverwaltung als Aktienfondsmanager und Analyst. Zwei Jahre verbrachte er als Senior-Aktienanalyst bei Allianz of America in Westport, USA.

2004 wechselte er zu Goldman Sachs, wo er im Aktienvertrieb tätig war. Anschließend arbeitete Gärtner bei der Deutschen Bank in Frankfurt und London, unter anderem als Co-Leiter des deutschen Aktienteams. Der gebürtige Berliner absolvierte zunächst eine Banklehre, bevor er Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin studierte.