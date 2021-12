DWS bietet Fonds für auslaufende Lebensversicherungen an

Hinter DWS Shift stehen aktuell drei Laufzeitfonds mit einer Laufzeit zwischen 4,5, und 6,5 Jahren. Die Manager aller drei Fonds nutzen den Wertsicherungskonzept DWS Flexible Portfolio Insurance. Sie analysieren die Markttrends und die Marktvolatilität und passen den Investitionsgrad laufend an die jeweilige Marktlage an. Dabei investieren sie je nach Marktlage in eine Wertsteigerungs-Komponente, die aus Aktien- und Rentenfonds besteht und/oder in eine Kapitalerhalt-Komponente, die auf risikoärmere Anlageklassen wie beispielsweise Rentenpapiere ausweicht.Zusätzlich gibt es eine 90-prozentige Höchststands-Sicherung, die jeweils im letzten Laufzeitjahr der DWS Shift-Fonds gültig ist.