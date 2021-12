Carsten Lootze 16.10.2007 Lesedauer: 1 Minute

DWS bringt ersten Immobilien-Fonds

Die DWS hat einen Immobilien-Mischfonds aufgelegt. Das Portfolio des DWS Immoflex Vermögensmandat (WKN: DWS 0N0) soll in der Regel mindestens 70 Prozent offene Immobilienfonds enthalten. Den Rest will Manager Sascha Kayser in Aktien von Immobilienunternehmen aus Nordamerika, Europa, Asien und Australien stecken. Sieht er bei Aktien zu wenige Chancen, weicht er auf den Geld- und Rentenmarkt aus.