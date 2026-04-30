DWS bringt neuen synthetischen USA-ETF – für vier Basispunkte Gebühr
Die DWS hat ihr Xtrackers-Angebot um einen synthetisch replizierenden ETF auf den MSCI USA erweitert. Der Xtrackers MSCI USA Swap II Ucits ETF ist seit dem 23. April an der Deutschen Börse gelistet und in zwei Anteilsklassen erhältlich: ausschüttend (Ticker: USOA, ISIN: IE000FW16TX1) und thesaurierend (Ticker: XIUS, ISIN: IE000PDUVTF3). Die Pauschalgebühr beträgt in beiden Varianten 0,04 Prozent pro Jahr.
Anders als physisch replizierende ETFs kaufen synthetische ETFs die Indexbestandteile nicht direkt. Stattdessen bilden sie die Wertentwicklung eines Index über Swaps ab: Der ETF-Anbieter tauscht dabei Zahlungsströme mit einer Bank, die ihrerseits die Rendite des Index liefert. Für Indizes mit hohem US-Anteil kann diese Konstruktion Performanceeffizienzen erzeugen, die sich laut DWS über längere Zeiträume kumulieren – etwa durch steuerliche Vorteile bei US-Dividenden.
Risiko durch Multi-Kontrahenten-Modell gestreut
Das Kontrahentenrisiko – also das Risiko, dass der Swap-Partner ausfällt – steuert Xtrackers über ein Multi-Kontrahenten-Modell, bei dem mehrere Banken gleichzeitig als Swap-Partner fungieren und das Risiko so gestreut wird.
Simon Klein, globaler Leiter des Xtrackers-Vertriebs, begründet den Launch mit dem Kostendruck im ETF-Markt: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Angebot zu optimieren und Strategien mit konkretem Mehrwert für die Anleger und ihre Allokationsentscheidungen zu bieten. Mit dem neuen Swap-basierten ETF ermöglichen wir einen effizienten Zugang zu einer der beliebtesten Kernanlageklassen, bei denen Kosten und eine präzise Indexabbildung eine besonders wichtige Rolle spielen.“
Die DWS verwaltet 1.093 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2026) und zählt zu den größten Vermögensverwaltern Europas.