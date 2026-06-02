Carola Marx von der DWS: Warum Operations kein Backoffice ist
DAS INVESTMENT: Frau Marx, Investment Operations gilt bei vielen noch als klassisches Backoffice. Stört Sie das?
Carola Marx: Überhaupt nicht. Ich halte das aber für ein Missverständnis. Operations hat weit mehr strategisches Potenzial, als viele denken. Hier laufen alle Fäden zusammen: Datenqualität, regulatorische Anforderungen, Skalierbarkeit von Prozessen und damit auch die Kundenerfahrung. Der strategische Hebel liegt darin, Operations nicht als Kostenstelle zu steuern, sondern als Treiber für Stabilität und Effizienz zu nutzen – das schafft echte Wettbewerbsvorteile.