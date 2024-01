Bei Rohstoffen geht es in der Welt der Wirtschaft häufig zu wie bei Wettervorhersagen: Man weiß nie so recht, was kommt. Derzeit schaut die ganze Welt gespannt auf diese Märkte, denn von Öl über Gold bis hin zu seltenen Erden – die Preise für diese Rohstoffe sind alles andere als stabil. Die Gründe sind ein Mix aus geopolitischen Spannungen, die sich von Europa über den Nahen Osten bis zur Taiwan-Straße erstrecken, und den Eigenheiten jedes Rohstoffmarktes.

Aber was macht es so schwierig, die Preise von Rohstoffen vorherzusagen? Damit beschäftigt sich eine Analyse der DWS. Untersucht wurden die durchschnittlichen absoluten Prognosefehler der Analysten für verschiedene Rohstoffe mit der zugrunde liegenden Volatilität des Rohstoffs seit dem Jahr 2010. „Die Ergebnisse zeigen eine eindeutige positive Korrelation: Je höher die Volatilität, desto größer ist der Prognosefehler der Analysten für den zukünftigen Preis des betreffenden Rohstoffs“, so das Fazit der Untersuchung.

Das zeigt sich etwa bei Gold, welches gemeinhin als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten gilt. Sein Preis ist relativ stabil, was bedeutet, dass die Prognosen der Experten oft ziemlich nah am tatsächlichen Preis liegen. In der Regel weichen die Preisprognosen nicht mehr als 10 Prozent vom endgültigen Ergebnis ab.

Diese Grafik zeigt die absoluten Prognosefehler von Rohstoff-Analysten © DWS

Bei Energierohstoffen, etwa Öl oder Erdgas, sieht die Sache anders aus. Hier können politische Unruhen, Naturkatastrophen oder Veränderungen in der Förderpolitik der Länder die Preise schnell in die Höhe treiben oder fallen lassen. Daher ist es schwieriger, den Ölpreis exakt vorherzusagen.

Ungleiche Lagerbestände sind Volatilitätstreiber

Ein Grund für diese Volatilitätsunterschiede sind die Höhen der Lagerbestände im Vergleich zum Verbrauch. So können Versorgungsengpässe bei Metallen leichter durch vorhandene Lagerbestände ausgeglichen werden. Hier führt ein Ausfall in der Versorgung schneller zu Engpässen.

Ein besonderer Fall seien die Emissionszertifikate der Europäischen Union, so die DWS-Experten. Die Prognosen für diesen noch jungen Markt lagen in der Vergangenheit oft weit daneben – deutlich mehr als bei Gold oder Öl. Doch das ändere sich womöglich. „Anfangs gab es nur wenige Analysten, die sich mit der Prognose des CO₂-Preises beschäftigten“, heißt es.

Inzwischen erfreue sich die Anlageklasse jedoch wachsender Beliebtheit, was zu einer steigenden Anzahl von Prognosen führe. „In Zukunft könnte eine große und diversifizierte Investorenbasis zu genaueren Prognosen und möglicherweise zu einer geringeren Volatilität führen“.