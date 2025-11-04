Über 14 Jahre prägte Klaus Kaldemorgen einen der erfolgreichsten Multi-Asset-Fonds Deutschlands. Nun übergibt er die Verantwortung – bleibt der DWS aber erhalten.

Nach über 14 Jahren an der Spitze des 15 Milliarden Euro schweren DWS Concept Kaldemorgen (ISIN: LU0599946976) gibt Klaus Kaldemorgen das Fondsmanagement zum Monatsende ab. Wie „Fonds Professionell“ als erstes berichtete, übergibt der 72-Jährige die Verantwortung für den Multi-Asset-Fonds an Christoph Schmidt, der bereits seit gut zwei Jahren als gleichberechtigter Co-Lead-Portfoliomanager fungiert.

Damit wird konkret, was sich bereits abzeichnete: Schon im Mai hatte Kaldemorgen angekündigt, dass Schmidt „in absehbarer Zukunft“ die alleinige Verantwortung übernehmen werde. Den genauen Zeitpunkt hatte er damals noch offengelassen. Ab dem 30. November wird Schmidt den Fonds nun alleine steuern.

Der Multi-Asset-Fonds war im Mai 2011 aufgelegt worden und hat sich seitdem zu einem der Flaggschiffe der DWS entwickelt. Kaldemorgen managte das Portfolio von Beginn an und etablierte eine flexible Anlagestrategie, die weltweit in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und andere Fonds investiert.

Neue Rolle als Kapitalmarktstratege

Ein vollständiger Abschied von der DWS ist es jedoch nicht: Kaldemorgen bleibt der Fondsgesellschaft als Kapitalmarktstratege erhalten und wird weiterhin eng mit dem Multi-Asset-Team zusammenarbeiten. „In dieser Rolle wird er seine Expertise und Erfahrung aus über 43 Jahren am Kapitalmarkt mit einbringen“, heißt es in der Mitteilung an Vertriebspartner.

Langjährige Nachfolgeplanung

Schmidt, der bereits 2008 in Kaldemorgens Team zur DWS kam und seit 2021 das Multi-Asset-Total-Return-Team leitet, übernimmt jetzt die alleinige Führung des Flaggschiff-Fonds. Seit Oktober 2013 agierte er bereits als einer von mehreren stellvertretenden Portfoliomanagern, bevor er im September 2022 zum gleichberechtigten Co-Lead-Portfoliomanager aufstieg. Als Stellvertreter stehen ihm Henning Potstada und Thomas Graby zur Seite. Die Weichen für diese Nachfolge wurden lange im Voraus gestellt – bereits 2019 hatte Kaldemorgen bestätigt, dass seine Nachfolge geregelt sei.

Kaldemorgen ist seit 1982 bei der DWS tätig und gilt als einer der erfahrensten Kapitalmarktexperten Deutschlands. Nach einer Zeit in der Geschäftsführung konzentrierte er sich seit 2011 wieder primär auf das Fondsmanagement.