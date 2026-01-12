DWS und DJE bringen ihren zweiten gemeinsamen aktiven ETF an den Start. Der Fonds setzt auf 50 europäische Qualitätsunternehmen und berücksichtigt ESG-Kriterien.

Für den aktiven ETF werden 50 Aktien aus dem europäischen Universum nach einem von DJE entwickelten Scoringmodell ausgewählt.

Was Profis für 2026 ins ETF-Portfolio packen – und was sie meiden

DWS und die DJE legen zum zweiten Mal gemeinsam einen aktiven ETF auf. Der Xtrackers DJE Europe Equity Research ETF (ISIN: IE000VKFA2D2) verfolgt eine klare ESG-Strategie für Europa. Ziel ist ein ausgewogenes Portfolio, das sich auf Qualitätsunternehmen konzentriert und zugleich Nachzügler und strukturelle Mitläufer des Marktes meidet.

Die 50 Aktien für den ETF werden nach einem von DJE entwickelten Scoringmodell aus einem Universum von 400 Aktien ausgewählt. In das Modell fließen technische Indikatoren, Fundamentaldaten und die Annahmen der DJE-Analysten ein. Die eine Hälfte der Titel wird mit jeweils 2,5 Prozent, die andere mit jeweils 1,5 Prozent gewichtet. Fallen Mega Caps in die Auswahl, werden sie mit ihrem tatsächlichen Indexgewicht im Portfolio abgebildet. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und gegebenenfalls angepasst. Gewinne werden thesauriert. Die TER liegt bei 0,5 Prozent.

ETF ergänzt US-Strategie

„Unser neuer Europa-ETF ergänzt unseren bestehenden Xtrackers DJE US Equity Research ETF als europäischer Zwilling und ermöglicht es, beide Regionen nach einem klar strukturierten, vergleichbaren Investmentprozess abzudecken“, sagt Thorsten Schrieber, Mitglied des Vorstands der DJE Kapital.

Der Xtrackers DJE US Equity Research ETF (ISIN: IE00050EGWG5) investiert im US-amerikanischen Raum. Der aktive ETF läuft seit fast einem Jahr und hat in dieser Zeit eine Rendite von 0,25 Prozent erwirtschaftet.

Über DWS und DJE

Die DWS, gegründet 1956, sitzt in Frankfurt am Main und verwaltet 1,05 Billionen Euro. Sie beschäftigt 4.900 Menschen und führt weltweit Standorte.

DJE Kapital sitzt in Pullach bei München. Das 1974 von Dr. Jens Ehrhardt gegründete Haus verwaltet 16 Milliarden Euro. DJE führt eine Fondsgesellschaft in Luxemburg und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz.