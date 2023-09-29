Total-Return-Team DWS erweitert Multi-Asset-Bereich um Markus Krüger

Die DWS erweitert ihr Total-Return-Team um Markus Krüger. Er war zuvor im Graduate-Programm des größten deutschen Vermögensverwalters.

Die DWS erweitert das Team im Multi-Asset-Bereich. Markus Krüger, zuvor im Graduate-Programm des größten deutschen Vermögensverwalters, arbeitet seit September als Portfolio-Analyst im Total-Return-Team. Er unterstützt das Team auf der Aktienseite, welches von Christoph Schmidt geleitet wird. Das hat Krüger auf dem Karrierenetzwerk Linkedin bestätigt.

Das Total-Return-Team der DWS verwaltet unter anderem renommierte Fonds wie den DWS Concept Kaldemorgen von Klaus Kaldemorgen.

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Krüger war im Jahr 2020 Werkstudent und Praktikant bei Universal Investment, anschließend war er Praktikant im Portfolio-Management im European Small & Mid Cap Team der DWS.