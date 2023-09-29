Total-Return-Team DWS erweitert Multi-Asset-Bereich um Markus Krüger

Die DWS erweitert das Team im Multi-Asset-Bereich. Markus Krüger, zuvor im Graduate-Programm des größten deutschen Vermögensverwalters, arbeitet seit September als Portfolio-Analyst im Total-Return-Team. Er unterstützt das Team auf der Aktienseite, welches von Christoph Schmidt geleitet wird. Das hat Krüger auf dem Karrierenetzwerk Linkedin bestätigt.

Das Total-Return-Team der DWS verwaltet unter anderem renommierte Fonds wie den DWS Concept Kaldemorgen von Klaus Kaldemorgen.

Krüger war im Jahr 2020 Werkstudent und Praktikant bei Universal Investment, anschließend war er Praktikant im Portfolio-Management im European Small & Mid Cap Team der DWS.