Momentaufnahme DWS überholt Blackrock bei ETF-Zuflüssen im August 2023

Die DWS möchte im Bereich der passiven Assets deutlich wachsen. Im August 2023 ließ das Unternehmen nun den Mitbewerber Blackrock hinter sich.

Insgesamt konnte Xtrackers der DWS im August umgerechnet mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar mit seinen ETFs einsammeln

Im August hat die Xtrackers-Einheit der DWS die iShares-Division von Blackrock, dem größten ETF-Anbieter, bei den Nettozuflüssen überholt. Das zeigen Daten von ETFGI. Demnach verzeichneten die Produkte von Xtrackers im August 2023 Nettozuflüsse von 2,5 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu zog iShares von Blackrock im gleichen Zeitraum 2 Milliarden US-Dollar an. Amundi liegt mit Nettomittelzuflüssen von 1,6 Milliarden US-Dollar auf Platz drei.

DWS will mit ETFs in Europa und USA wachsen

Ende 2022 hatte die DWS angekündigt, im Bereich der passiven Assets wachsen zu wollen. Das Unternehmen strebt an, das verwaltete Vermögen im passiven Bereich bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 Prozent zu steigern. Neben dem europäischen Markt richtet DWS seinen Blick auch auf den US-Markt.

Die Strategie ging bislang auf: Seit Beginn des Jahres 2023 konnte Xtrackers Mittelzuflüsse in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Damit liegt die DWS auf Jahressicht auf dem zweiten Platz hinter Blackrock. Der US-Konzern behält mit einem Marktanteil von mehr als 43 Prozent seine führende Position.