Redaktion 09.12.2019

DWS-Experten über Negativzinsen Wie eine Leistungsbilanz die Renditen drückt

Die Schuld an den Niedrigzinsen wird zumeist den Zentralbanken zugewiesen. Die Analysten der DWS sehen das Spar- und Investitionsverhalten als ebenso wichtig an. Es brauche ein Umfeld, in dem Unternehmen wieder bereit seien zu investieren.