DWS-Fondsmanager Nicolas Huber zu Weizenpreisen: Der Markt wird sich schnell wieder normalisieren

Müssen wir uns also langfristig auf teurere Brötchen einstellen?Ich rechne damit, dass die Weizenrallye nur diese Saison dauern wird. Der Markt für Agrarrohstoffe reagiert zwar stark auf dramatische Situationen, aber genauso schnell normalisiert er sich auch wieder. Ein gutes Beispiel wären die wetterbedingten Zuckerernteausfälle in Indien im August vergangenen Jahres. Die Zuckerknappheit trieb zwar für kurze Zeit die Preise nach oben, blieb aber auf mittlere Sicht ohne Folgen. Nichtsdestotrotz spricht die fundamentale Situation – steigende Nachfrage durch wachsende Weltbevölkerung und begrenzte Anbauflächen – für langfristig steigende Preise.Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein?Die Preise auf den globalen Märkten werden steigen. Zudem bringt der Protektionismus der nationalen Regierungen mehr Volatilität in den Markt und entzieht den Bauern, die ihre Erzeugnisse zu Marktpreisen verkaufen wollen, die Planungssicherheit.Welche Themen aus dem Agrarbereich halten Sie derzeit für besonders vielversprechend?Fisch-Farmen kommen die gesündere Lebensweise in den westlichen Ländern sowie die steigende Nachfrage aus Asien zu Gute. Darüber hinaus versprechen Handelskonzerne gute Renditen bei überschaubaren Risiken. Weitere Schlagworte sind Bewässerungsanlagen und landwirtschaftliche Nutzmaschinen.