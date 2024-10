Brookfield Asset Management verwaltet den Angaben zufolge weltweit ein Vermögen von etwa einer Billion US-Dollar mit Fokus auf erneuerbare Energien, Infrastruktur, Private Equity, Immobilien und Kredite. In Europa kommt der Asset Manager in mehr als 20 Ländern auf etwa 170 Milliarden Euro. Allein in der DACH-Region sind für Brookfield 4.000 Mitarbeiter tätig, die etwa 30 Milliarden Euro verwalten.

In Deutschland hat Brookfield in den vergangenen Jahren laut Mitteilung mehr als 10 Milliarden Euro investiert, unter anderen gemeinsam mit der Deutschen Telekom in das Unternehmen GD Towers. Weitere Beispiele sind die Übernahme des deutschen Solarentwicklers Sunovis sowie eine Investition in die Immobilienfirma Alstria.