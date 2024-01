Angesichts der US-Präsidentschaftswahl fragen sich Investoren zunehmend, was ein erneuter Wahlsieg Donald Trumps für die Renditen amerikanischer Staatsanleihen bedeutet. Eine Analyse der aktuellen Marktdynamiken und politischen Ankündigungen liefert Einblicke in mögliche Szenarien.

Die Wahl Donalds Trumps zum US-Präsidenten im November 2016 kam für viele überraschend: Politische Kommentatoren, Wirtschaftsbosse und auch Anleihenhändler. Im November 2016 erlebten die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen (Treasuries) nach dem unerwarteten Wahlsieg von Donald Trump nämlich einen deutlichen Anstieg: Von Werten um 1,80 Prozent kurz vor der Wahl stiegen sie auf etwa 2,65 Prozent bis Mitte Dezember – das war der größte Sprung seit sieben Jahren. Die Federal Reserve (Fed) stand seinerzeit am Anfang eines Zinsanhebungszyklus und hatte zum Zeitpunkt der Wahl erst eine Erhöhung durchgeführt.

Diese historische Reaktion dient als Referenzpunkt für Spekulationen über die möglichen Auswirkungen eines weiteren Wahlsieges Trumps, mit dem sich die DWS nun in einer Infografik genauer auseinandergesetzt hat.

Allerdings lassen sich die Erkenntnisse von damals nicht auf die heutige Zeit übertragen. Zu sehr haben sich die wirtschaftlichen und zinsbezogenen Bedingungen seit 2016 verändert. Im aktuellen Wirtschafts- und Zinszyklus ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Wahlsieg Trumps ähnlich dramatische Auswirkungen auf die Renditen hätte.

Wie werden die Renditen von US-Staatsanleihen auf einen Wahlsieg Trumps reagieren? © DWS

Experten gehen davon aus, dass die Märkte das Szenario eines möglichen Wahlsieges Trumps früher einpreisen und somit der Überraschungseffekt geringer ausfallen könnte.

Was Trumps bisherige Ankündigungen bedeuten

Mehrere Faktoren könnten die Renditen von US-Staatsanleihen beeinflussen. Dazu gehören Trumps Politikansätze zu Steuern und Wachstum, das amerikanische Haushaltsdefizit und Fragen der Regulierung. Trumps bisherige Ankündigungen, etwa die Festsetzung von Zöllen auf alle Importe auf 10 Prozent und die Beibehaltung der Steuersenkungen von 2017, könnten inflationäre Tendenzen fördern und somit die Renditen steigen lassen.

Die Term-Premium, ein Indikator für erwartete Unsicherheiten und Risiken bis zum Ende der Laufzeit der Anleihen, spielt ebenfalls eine Rolle. „Je größer die Fragezeichen, desto höher die Laufzeitenprämie“, heißt es in der DWS-Analyse. Größere Unsicherheiten könnten also höhere Renditen nach sich ziehen.

Das Fazit: „Zusammen mit den Erfahrungen aus Trumps erster Amtszeit ergeben sich genügend Argumente für höhere Renditen im Falle seiner Wahl.“

Schon jetzt befinde sich der Treasury-Markt in schwierigem Fahrwasser, heißt es weiter. „Investoren stellen sich mehr und mehr die Frage, wer das hohe Volumen an neuen Anleihen kaufen soll, das zur Finanzierung der von der aktuellen Regierung geplanten Ausgaben emittiert werden muss.“ Zusätzlich bestehe angesichts der geopolitischen Spannungen die Gefahr, dass wichtige internationale Käufergruppen wegfallen könnten. Zudem sieht sich der Treasury-Markt in diesem und dem kommenden Jahr mit extrem hohen Fälligkeiten konfrontiert, die refinanziert werden müssen.