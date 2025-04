Im Streit um Greenwashing hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Bußgeld von 25 Millionen Euro gegen die DWS verhängt. Das Unternehmen habe jahrelang intensiv mit nachhaltigen Finanzprodukten geworben und sich selbst als führend in dem Bereich bezeichnet. Werbeslogans wie „ESG ist ein fester Bestandteil unserer DNA“ hätten aber nicht der Realität entsprochen, so die Staatsanwaltschaft.

Die DWS akzeptiere das Bußgeld, teilte das Unternehmen mit. „Dass unser Marketing in der Vergangenheit teilweise überschwänglich war, haben wir in den vergangenen Jahren bereits öffentlich gesagt. Wir haben die internen Dokumentations- und Kontrollprozesse bereits verbessert und werden auch weiterhin daran arbeiten, hier weitere Fortschritte zu machen“, heißt es in einem Statement der Fondsgesellschaft.

DWS: Bußgeld hat keine Auswirkungen auf Finanzergebnis

Das Unternehmen begrüße es, „dass die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen die DWS nunmehr abgeschlossen sind“. Das Bußgeld habe keine Auswirkungen auf das Finanzergebnis im ersten Quartal 2025, da die DWS bereits zuvor entsprechende Rückstellungen gebildet habe.

Im Sommer 2022 hatten Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS für Aufsehen gesorgt. Staatsanwaltschaft, BKA und Finanzaufsicht durchsuchten die Geschäftsräume der Fondsgesellschaft. Der damalige DWS-Chef Asoka Wöhrmann musste seinen Posten räumen. Der Verdacht: Die DWS habe grüne Finanzprodukte als nachhaltiger dargestellt als sie tatsächlich waren. Den Anstoß für die Ermittlungen hatte die ehemalige DWS-Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler gegeben.

Ein Verfahren gegen die Fondsgesellschaft in den USA endete bereits 2023 mit einem Millionen-Bußgeld. Wegen Falschangaben zu grünen Kapitalanlagen und unzureichender Maßnahmen zur Geldwäscheprävention musste die DWS eine Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar (damals 23,5 Mio. Euro) zahlen.