DWS holt weiteren Vertriebsmann für Versicherungen

„Mit Christian Haake gewinnen wir einen erfahrenen Mitarbeiter, der den weiteren Ausbau unseres Angebotes von maßgeschneiderten Lösungen für den Versicherungsmarkt vorantreiben soll“, so Salzgeber.



Haake hat seit April 2008 als Vertriebsdirektor für unabhängige Finanzberater (IFAs) das Altersvorsorgegeschäft der DWS in Süddeutschland aufgebaut. Vor seiner Zeit bei der Fondsgesellschaft war er bei der Credit Suisse, der Deutschen Bank und Clerical Medical (HBOS) in verschiedenen Positionen rund um die betriebliche Altersversorgung tätig.