Egon Wachtendorf 20.05.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 17:45 Uhr Lesedauer: 1 Minute

DWS Intervest: Ein Klassiker kommt in Fahrt

1959 – das Jahr, in dem Fidel Castro auf Kuba die Macht ergreift, Asterix seine ersten Römer verhaut und Günter Grass die „Blechtrommel“ schlägt. Ein turbulentes Umfeld also, in das die DWS vor exakt 50 Jahren – am 21. Mai – ihren ersten globalen Aktienfonds Intervest auf Performance-Suche schickt.