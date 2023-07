DWS-Duo Marcus Poppe und Philipp Schweneke „Es wird nur überinvestiert, wenn etwas schiefgelaufen ist“

Die DWS befindet sich im Umbau. Im vergangenen Jahr gab es vor allem in der Chefetage viel Bewegung: Stefan Hoops wurde Vorstandsvorsitzender, Björn Jesch globaler Investment-Chef, Vincenzo Vedda ist nun verantwortlich für aktiv und passiv gemanagte Fonds. Auch die Investment-Sparte wird energisch umgebaut. So integrierte die DWS zum März 2023 das Team für deutsche Aktien in jenes für europäische Aktien. Geleitet wird der neu geschaffene Bereich, immerhin 22 Köpfe stark, von Marcus Poppe und Philipp Schweneke. Im großen Interview mit DAS INVESTMENT sprechen beide unter anderem über

... die Herausforderungen der aktiven Fondsindustrie

... die Zukunftsfähigkeit des deutschen Marktes

... die Greenwashing-Schlagzeilen gegen die DWS

... die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Asset Management

... und Wetten gegen DWS-Chef Stefan Hoops.

DAS INVESTMENT: Herr Poppe, Herr Schweneke, Sie arbeiten beide seit bald 15 Jahren bei der DWS. Einer von Ihnen mit Deutschland-Fokus, der andere mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Wird das nicht allmählich langweilig?

Marcus Poppe: Nein, das Fondsmanagement ist eine vielschichtige Aufgabe. Klar gibt es gewisse Abläufe, die sich jeden Tag wiederholen. Aber ich weiß nicht, was Unternehmen berichten werden, welche Wirtschaftszahlen hereinkommen und welche Überraschungen der Markt für mich bereithält. Diese Ungewissheit ist anstrengend, denn man ist abhängig von einer externen Variable, die man nicht in der Hand hat. Das kann stressig sein. Diese Vielschichtigkeit macht aber zugleich den Reiz aus. Damit muss man umgehen und versuchen, seinen Weg erfolgreich durch das Investment-Universum zu gehen.

Die DWS hat zum 01. März 2023 das Team für deutsche Aktien in das für europäische Aktien integriert. Der neue Bereich wird von ihnen als Duo geleitet. Wie sind Sie bei der Zusammenführung vorgegangen?

Philipp Schweneke: Ich bin seit 2009 bei der DWS, Marcus seit 2010. Wir tauschen uns deshalb was Plattformthemen angeht seit vielen Jahren aus und haben festgestellt, dass wir viele Dinge ähnlich sehen. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir die Leitung zusammen übernommen haben.

Aber Sie sind doch auch mal unterschiedlicher Meinung. Wie gehen Sie mit Konflikten um?

Schweneke: Klar haben wir hier und da unterschiedliche Perspektiven. Im Kern sind wir uns aber einig. Das ist auch notwendig, wenn man einen Bereich zu zweit leitet. Wir sitzen im Büro recht nah beieinander, sodass wir uns im Alltag schnell austauschen und Themen besprechen können.

Wie ist Ihr Team aufgebaut?

Poppe: Insgesamt umfasst es 22 Leute, eingeteilt in fünf Gruppen: Deutschland, Schweiz, Europa Large Caps, Europa Sustainable und Nebenwerte. Wir haben in unserem Bereich weitere Teamleiter und tauschen uns regelmäßig aus. Wir wollen schließlich gemeinsam das verwaltete Vermögen und die Performance steigern. Das Letztere ist die Bedingung für das Erstere.

Sie leiten nicht nur das Europa-Team, sondern sind beide auch noch Fondsmanager. Wie sieht die Arbeitsteilung an einem durchschnittlichen Tag aus?

Schweneke: 90 Prozent meines Tages nimmt das Fondsmanagement in Anspruch, 10 Prozent verbringe ich mit People-Management und anderen übergeordneten Aufgaben. Uns spielt natürlich in die Karten, dass die Teams nicht erst aufgebaut werden müssen und wir bereits viele erfahrene Kollegen an Bord haben.

Kommen wir noch einmal zurück auf die vorhin angesprochenen Meinungsverschiedenheiten. Reibung kann Energie erzeugen, aber auch lähmen. Wie gehen Sie mit Konflikten um?

Poppe: Wenn man in einem großen Unternehmen zu zweit einen Bereich vertritt und man sich im Kern einig ist, spielen die Nuancen eine untergeordnete Rolle. Zudem ist die Schlagkraft zu zweit auch größer.

Schweneke: Wir haben uns im Vorfeld lange genug in die Augen geschaut und uns über die generelle Marschrichtung geeinigt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, was für die nächsten Jahre die wichtigen Aufgaben sind.

Und, welche sind es?

Schweneke: Wir haben die Mitarbeiterentwicklung und die Karriereplanung anders aufgegleist. So war die Durchlässigkeit zwischen Teams in der Vergangenheit ein Thema. Da kann man noch ein paar Dinge verbessern. Ebenso bei der Struktur, mit der man Juniors empfängt. Marcus und ich haben in dieser Hinsicht andere Vorstellungen als unsere Vorgänger. Da wird sich perspektivisch noch etwas tun, all diese Themen rollen wir neu auf. Denn das bietet nicht nur unserem Team einen Mehrwert, sondern der gesamten Plattform.

Poppe: Wir denken anders. Die aktive Fonds-Industrie sieht heute anders aus als vor 10 oder 20 Jahren. Damals kam man von der Uni mit wenig Berufserfahrung und konnte recht schnell ein Vermögen verwalten. Diese Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns strukturiert überlegen, wie wir fähige Mitarbeiter bekommen, langfristig an uns binden und sie gut auf das Management eines Fonds vorbereiten. Man muss ehrlich, offen und klar sein gegenüber neuen Kollegen. Das betrifft auch Dinge wie Nachfolgeplanung. Man muss Mitarbeitern konkret sagen, wie man sie in fünf Jahren darauf vorbereitet, wenn ein Platz als Fondsmanager frei wird.

Prozesse straff ziehen, die generelle Marschrichtung vorgeben: Sind das nicht Aufgaben des Top-Managements?

Poppe: Das ist meiner Meinung nach die Aufgabe jeder Führungskraft. Wir sind kein Konzern mit Hunderttausenden Mitarbeitern.

Aber auch keine kleine Fondsboutique.

Poppe: Es geht darum, ein Unternehmen im Rahmen des Möglichen weiterzuentwickeln. Wir haben Trainees, Praktikanten, langjährige Mitarbeiter, jeder muss auf seine Weise gefördert werden. Wir wollen einen ehrlichen, guten Plan, wie wir Leute in diesem Umfeld halten. In einem Umfeld, das für diese Industrie schon einmal leichter war.

Für die Industrie oder die DWS?

Poppe: Da würde ich für die Industrie sprechen. Schließlich gelten für die DWS die gleichen Trends wie für alle anderen auch. Als Branchenprimus in Deutschland steht man nur stärker im Wettbewerb. Man kämpft international mit sehr ernst zu nehmenden Konkurrenten.

Schweneke: Im aktiven Fondsmanagement gibt es langfristige Trends, welche mit Blick auf die Flows nicht unterstützend sind. Deshalb muss man heute anders agieren als noch vor zehn Jahren und auch an die Strukturen heran. Dazu versuchen wir unseren Beitrag zu leisten. Es geht auch um Effizienz. Nicht jedes Team soll sein eigenes Süppchen kochen. Man muss sich zusammen überlegen, wie man Prozesse effizient und strukturiert abbilden kann. Es geht übergeordnet um eine bessere Zusammenarbeit.

Marcus Poppe

Herr Poppe, bevor Sie im März den DWS Deutschland von Tim Albrecht übernommen haben, waren Sie Co-Manager des beinahe sechsmal so großen DWS Top Dividende unter der Führung von Thomas Schüßler. 20 Milliarden gegen 3,5 – empfinden Sie das als Rückschritt?

Poppe: Aggregiert man die deutschen Aktienfonds der DWS haben wir mit etwa zwölf Milliarden Euro beinahe 30 Prozent Marktanteil. Zwar spielt in dieser Branche die Größe der Portfolios immer eine Rolle. Aber schiere Größe allein ist kein Faktor, der Erfüllung bringt. Beim Investieren ist sie sogar eher hinderlich. Sehr große Fonds sind weniger beweglich, mit kleineren Schnellbooten kann man mehr Spaß haben.

Nun stehen Sie dennoch am Steuer eines Milliardentankers.

Poppe: Beim DWS Deutschland hat mich gereizt, dass es ein optimistisches Investieren ist. Dieses Verständnis ist essenziell. Niemand kauft den deutschen Markt, wenn man glaubt, wir sind als Land auf dem absteigenden Ast und hangeln uns nur noch von Problem zu Problem. Es braucht einen gewissen Grundoptimismus.

Zugegeben, das klingt etwas nach Berufsoptimismus.

Poppe: Ich habe bei der DWS im Deutschland-Team angefangen und eine grundlegende optimistische Betrachtung kennengelernt. Man investiert in zyklische Sektoren, die von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung überproportional profitieren. Plus – und das ist eine Einzigartigkeit der Deutschland-Fonds – wir überinvestieren auch. Wir nutzen also Derivate wie Dax-Futures, wenn wir der Meinung sind, dass es richtig ist, zu überinvestieren. Das grenzt uns vom Wettbewerb ab. Das Konzept ist sehr einzigartig. Das hat mich unglaublich gereizt.

Beschreiben Sie doch einmal Ihre Investment-Philosophie.

Poppe: Ich interessiere mich für langfristig strukturell wachsende Unternehmen. Ich möchte keinen besonders hohen Umschlag im Portfolio, sondern die Würze über Futures ins Portfolio packen. Das reicht aus, um aggressiver zu werden. Ich möchte ungern den Gesamterfolg des Produktes davon abhängig machen, ob ich den Stahlzyklus richtig getimed habe. Das Grundportfolio soll aus Unternehmen bestehen, die langfristig erfolgreich waren und dies auch zukünftig sein werden. Ich möchte ein Investment-Vehikel für die Anleger bieten, die dem eigenen Land etwas zutrauen. Es hat mich gereizt, diesen Beweis anzutreten.

Sie haben die ohnehin geringe Nebenwertequote weiter reduziert. Und auch der Derivate-Einsatz wurde beschränkt. Ich würde das so interpretieren, dass Sie erst einmal ruhigeres Fahrwasser suchen?

Poppe: Ihre Grundinterpretation ist korrekt. Es ist aber auch normal, wenn man so einen großen Fonds übernimmt, dass es einige Zeit braucht, bis man sich damit wohl fühlt. Und in der Tat habe ich gewisse Risiken herausgenommen. Die Nebenwertequote ist nicht groß verändert worden, da reden wir über wenige Prozentpunkte.

Sie liegt bei knapp unter 20 Prozent.

Poppe: Sie ist in den vergangenen Jahren gesunken. Das ist auch der Liquidität geschuldet. Die Deutschlands-Fonds sind sehr groß. Und wie Sie wissen hat die Liquidität in deutschen Nebenwerten in den vergangenen Jahren massiv abgenommen. Blicken wir zehn Jahre zurück, waren im Fonds rund zehn Prozentpunkte mehr Nebenwerte enthalten. Dorthin zurückzukommen ist eines unserer Ziele, wir sind als Haus ja positiv für Nebenwerte gestimmt. Wir wollen die Perlen finden. Deutsche Nebenwerte haben sich fairerweise aber auch sehr schwer getan in den vergangenen Monaten. Dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas Risiko herausgenommen habe, bedeutet nicht, dass das Produkt jetzt konservativer und ängstlicher gemanagt wird. Das ist eine Übergangsphase. Die Großwetterlage lädt auch nicht zu besonders großen Wetten ein.

Die Wetten der Deutschland-Fonds gingen in der Vergangenheit ja auch nicht immer auf …

Poppe: Ich weiß schon, worauf Sie anspielen. Aber langfristig kann sich die Performance des Fonds durchaus sehen lassen.

Sie sprachen eben den optimistischen Blick an. In Deutschland, aber auch Europa insgesamt, haben wir einen Arbeitermangel, eine nach wie vor hohe Inflation, Energie ist und bleibt teuer. Was stimmt Sie in diesem Umfeld so positiv?

Poppe: Wir sehen beim Dax – wie auch bei vielen anderen Indizes – Rekordgewinne. Der Exportanteil beträgt mehr als 80 Prozent. Man kauft somit die Fähigkeit der Unternehmen, trotz nicht idealer Standortbedingungen, global ganz vorne mitzuspielen. Das zeigt der nüchterne Blick auf die robuste Gewinnentwicklung. Es gibt hier großartige Unternehmen zu einer attraktiven Bewertung.

Schweneke: Die Energie- und Preiskrise, die Sie schildern, ist vornehmlich ein Szenario aus dem vergangenen Jahr. Im vergangenen Herbst dachten alle, die Welt geht unter – und man muss rückblickend auch einmal anerkennen, dass die Unternehmen und auch die Politik es richtig gut hinbekommen haben. Hinzu kommt, dass die Ersparnisse aus der Corona-Pandemie von vielen Konsumenten noch gar nicht angefasst worden. In den USA ist das schon weitgehend abgefrühstückt. Die Berichtssaison zum ersten Quartal war die viertstärkste der vergangenen 15 Jahre. Wir kommen aus einer Phase des maximalen Pessimismus mit sehr günstigen Bewertungen. Insgesamt zeichne ich ein positives Bild.

Deutschland stellt sein Licht gerne unter den Scheffel. Aber zuletzt wurde China erstmals Exportweltmeister. Auch der große Trend Künstliche Intelligenz wird nicht in Deutschland geprägt. Das kann uns doch nicht kalt lassen. Muss sich Deutschland anpassen?

Poppe: Deutschland wird sich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Das Geschäftsmodell der Chemiebranche etwa, Rohstoffe aus Russland günstig zu kaufen und hierzulande zu veredeln, ist weitgehend tot. Und das kommt auch so nicht wieder. Dafür hat sich strukturell zu viel geändert. Dieser Bereich wird unter Druck bleiben. Das heißt jedoch nicht, dass über Nacht alle Lichter ausgehen und gar keine Chemie mehr produziert wird. Aber das Wachstum wird woanders stattfinden.

Wo denn?

Poppe: Der Industriesektor ist in Europa und Deutschland nach wie vor extrem stark. Hier greift das Zusammenspiel aus Produktionsfertigkeit und Digitalisierung gut ineinander. Stichwort Künstliche Intelligenz: Da haben wir nicht die Unternehmen, weder von der Anzahl noch von der Strahlkraft, und auch nicht die juristischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, um an dem Thema so frei forschen zu können an dem Thema wie es in anderen Ländern der Welt möglich ist. Da haben wir fraglos einen Gegenwind. Aber als Investor geht es um das Gewinnwachstum. Und es gibt neben Künstlicher Intelligenz genügend andere Bereiche, gerade bei den Nebenwerten, die weiter ein sehr gutes Gewinnpotenzial haben. Es klingt manchmal nicht so sexy, was wir in Deutschland haben. Aber auch mit einem Gabelstapler lässt sich gutes Geld verdienen. Auch wenn er nicht so spannend ist wie Künstliche Intelligenz.

Sie haben also keine Angst, dass Deutschland ein Industriemuseum wird?

Poppe: Ganz im Gegenteil. Gerade bei Industrie und Automation sind wir weltweit führend. Da schalten wir in den Angriffsmodus. Aufgrund des Inflation Reduction Acts werden die Karten neu gemischt. Viele Produktionskapazitäten werden zurückgeholt, dadurch können europäische Unternehmen Marktanteile zurückgewinnen. Wer gerade auf der grünen Wiese etwas plant, verwendet viele deutsche Technologien.

Philipp Schweneke

Brauchen wir so etwas wie den Inflation Reduction Act nicht auch in Europa?

Schweneke: Wir haben erst im März den Net Zero Industry Act abgeschlossen. Der wird einen gigantischen Boom auslösen. Die Fördertöpfe sind enorm, für die Mittelständler gibt es viel Geld zu holen. Die Größe der Fördertöpfe ist vergleichbar mit denen in den USA, es wird hier nur komplizierter ausgegeben. Das Problem ist in der Politik jedoch erkannt, dass Schnelligkeit entscheidend ist. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wenn die Not groß und der Wille da ist, dass Dinge plötzlich sehr schnell gehen können. Wer weiß, vielleicht kommt damit ja auch eine gewisse Risikofreudigkeit, die nicht immer in der deutschen Mentalität liegt. Dass man auch mal etwas wagt.

Stichwort etwas wagen: Die Performance des DWS Deutschland sah in den vergangenen drei und fünf Jahren bescheiden aus. Wie wollen Sie das Ruder herumreißen?

Poppe: Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit Sägezahn-Märkte. Netto passierte nicht viel, es gab jedoch hohe Rückschläge – das ist für eine Strategie, die strukturell überinvestiert ist, kein gutes Umfeld. Jedenfalls nicht, wenn man nie die Möglichkeit hat, diese Überinvestition durchzuhalten, weil irgendwann das Risikomanagement zum falschen Zeitpunkt greift. Das war in den vergangenen Jahren mehrfach der Fall.

Das war der Blick zurück. Was wollen Sie anders machen?

Poppe: Ich möchte gar nicht erst in diese Position kommen. Ich werde nur überinvestieren, wenn etwas schiefgelaufen ist. Ich werde die Fonds also nicht strukturell auf 100, 105 oder 110 Prozent Investitionsgrad laufen lassen. So wie jetzt ist der Normalfall. Die Performance soll über gute Unternehmen kommen. Und wenn es mal wieder einen Rückschlag am Markt gibt, dann kaufe ich Dax-Futures. Bei zehn Jahren Bullenmarkt wäre die alte Strategie sicherlich erfolgreicher. Aber ich gehe von schwankungsintensiven, komplexen Märkten aus, in denen immer die Möglichkeit besteht, dass es auch mal größer kracht. Da möchte ich aktiv werden. Man muss über einen guten Riecher verfügen, um langfristig eine gute Performance zu machen.

Sie wurden beide von Henning Gebhardt eingestellt, Sie folgen auf Tim Albrecht – beide sind Ikonen der DWS. Haben Sie Respekt vor deren Fußstapfen?

Poppe: Wenn man einen so großen Fonds übernimmt, darf man sich nicht dauernd fragen, was die Vorgänger über meinen Stil oder meine Investitionen denken würden. So kann man nicht erfolgreich sein. Ich hole mir gerne Ratschläge, aber am Ende muss ich eigene Ideen haben.

Sie sind als Duo verantwortlich für viele Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Fehlentscheidungen können teure Konsequenzen haben. Wie gehen Sie mit dem Druck um?

Schweneke: Der Druck ist ja nicht größer als früher. Marcus arbeitete für ein Team, das in Summe größer ist als das Team heute. Ich habe schon zuvor zwei Teams geleitet. Jetzt machen wir das zu zweit, treten zusammen auf, kämpfen gemeinsam für die gleiche Sache.

Poppe: Manchen gelingt der Umgang mit Druck besser, manchen schlechter. Ich bin da recht resilient, muss aber auch zugeben: Vor der Benchmark zu liegen korreliert mit der eigenen Laune. Dem kann man sich nicht entziehen.

Schweneke: Der Umgang mit Druck hängt auch nicht von den Assets under Management ab. Den Druck spürt man auch, wenn man als Junior zum ersten Mal einen Fonds bekommt. Das muss man lernen. Ob mir ein Kunde eine Million Euro, eine Milliarde oder zehn Milliarden Euro anvertraut macht am Ende keinen Unterschied. Man will immer das Beste für das Vermögen erreichen.

Wie schalten Sie persönlich vom beruflichen Stress ab?

Schweneke: Das Nebenwerte-Team ist gut eingespielt. Man kann auch zwei Wochen in den Urlaub fahren, ohne nonstop auf das Smartphone schauen zu müssen. Ähnlich ist es im Deutschland-Team.

Poppe: Mir hilft meine Familie und Sport. Ich habe eine kleine Tochter, der ist es egal ob der Markt steigt, fällt oder sich im Kreis dreht. Mit ihr genieße ich die Zeit, dafür bin ich sehr dankbar. Ansonsten gehe ich in meiner Freizeit Laufen, dabei kann ich am besten abschalten. Das ist aber eher ein Hobby, ich muss mich nicht abseits des Jobs beweisen. Ich höre dabei nichts, weder Musik noch Podcast. Ich will nur Waldgeräusche hören.

Schweneke: Bei mir war das anders. Ich habe mich früher im Halbmarathon gemessen, bis die Knie nicht mehr mitgemacht haben. Wenn ich im Wald jogge, höre ich Podcasts. Zur Hälfte zu Wirtschaftsthemen und zur Hälfte Themen, die bewusst nichts mit Wirtschaft zu tun haben.

Was lesen Sie abseits von Fachlektüre?

Poppe: Ich lese sehr gerne Krimis. Die Wallander-Krimis habe ich fast alle durch. Ich bin außerdem ein James-Bond-Fan.

Schweneke: Zuletzt habe ich „Der Rattenkönig“ von James Clavell gelesen, derzeit lese ich „Factfulness“, ein Buch über vergessene positive Fakten der Welt.

Da ist er wieder, der optimistische Blick auf die Welt.

Schweneke: Das Leben ist nun einmal schöner, wenn man ihm mit Freude und Zukunftsoptimismus begegnet. Als Fondsmanager hilft das besonders. Das ist ja das Erbauliche: Die Welt ist nicht knapp an Schwierigkeiten, aber sie dreht sich immer weiter. Ich habe 1999 in dieser Branche angefangen, nach sechs Monaten im Job ging es erst einmal drei Jahre bergab. Und doch hat sich die Welt erholt. Das prägt.

„Wir wollen ein erfolgreiches, gut gelauntes Team mit einer geringen Fluktuation haben“

Was war das Wichtigste, das Sie in einem beinahe Vierteljahrhundert über die Branche gelernt haben?

Schweneke: Ich muss heute mit voller Überzeugung etwas tun. Und morgen, wenn sich die Lage ändert, mit voller Überzeugung das Gegenteil. Man darf nie Biases zum Opfer fallen und muss datengetrieben bleiben. Dieser Challenge muss man sich täglich stellen.

Was ist das Schwierigste an Ihrem Beruf?

Poppe: Input ist nicht gleich Output. Ich kann zwölf Stunden arbeiten, daraus folgt aber nicht zwangsläufig eine gute Performance. Es gibt immer das Quäntchen Glück. Man kann sich sehr viel Arbeit machen, alles bis ins letzte Detail durchanalysieren, doch nicht immer wird das im Ergebnis reflektiert. Damit umzugehen, wenn man etwas falsch gesehen hat, obwohl man alles Menschenmögliche getan hat, das ist manchmal nicht einfach. Das lernt man über die Erfahrung.

Die Fondsmanager der DWS genossen lange sehr große Freiheiten bei der Verwaltung der ihnen anvertrauten Fonds. Nun gibt es die Meinung des CIOs als Leitplanke, zudem wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, damit es nicht mehr zu Zwischenfällen wie dem Wirecard-Desaster kommt. Wie frei ist man als Fondsmanager noch?

Schweneke: Man kann als Fondsmanager bei der DWS nach wie vor seine Meinung und seinen Investment-Stil im Rahmen der Anlagestrategie voll ausleben. Man muss es heutzutage vielleicht nur klarer rechtfertigen und nüchterner beweisen, warum man etwas machen möchte.

Poppe: Das Bauchgefühl ist nicht mehr ausreichend. Entscheidungen müssen mit Fakten und Zahlen untermauert sein. Das halte ich aber für gesund und gut. Industrien entwickeln sich, das gilt auch für unsere Branche. Die Professionalisierung schreitet weiter voran. Kunden haben das Recht, wenn mal etwas schiefgeht, erklärt zu bekommen, warum man etwas gemacht hat. Das bedeutet aufgrund der Dokumentationspflichten mehr Arbeit. Deshalb muss man aufpassen, dass man sich selbst nicht klein redet, nur weil die Prozesse anstrengend sind.

Schweneke: Es ist unsere Aufgabe, den Mut zu fördern bei den Jüngeren. Prozesse sollen nicht dafür sorgen, dass man keine Risiken eingeht.

Würden Sie sich als mutig beschreiben?

Schweneke: Ich würde mutig nicht mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein gleichsetzen, das ist in der Investment-Welt eher gefährlich. Man muss sich immer fragen, was man gewinnen und was man verlieren kann. Es kann immer etwas schiefgehen, und dann muss man sich beim nächsten Mal dennoch erneut etwas trauen.

Poppe: Darum geht es. Man muss sich trauen, seine Meinung so umzusetzen, dass sie für einen Fonds Impact hat. Aber man muss Chance und Risiko immer im Blick behalten. Man muss sich klar und nüchtern hinterfragen.

Sie sagten gerade, die Dokumentationspflichten nehmen mehr Zeit in Anspruch als früher. Wie haben Sie die Veränderungen im Fondsmarkt in den vergangenen zwei Jahrzehnten wahrgenommen?

Schweneke: Alles ist viel prozessorientierter geworden. Man bringt nicht mehr einfach eine Vielzahl an Produkten auf den Markt und hofft, dass etwas zündet. Der Trend geht bei aktiven Fonds zudem zunehmend in Richtung institutionelle Investoren. Und die fordern mehr Prozesse.

Poppe: Das würde ich unterschreiben. Früher wurden viele Dinge nicht hinterfragt, auch von Kundenseite. Heute wird man stärker gegrillt. Die Gegenpartei, die bei uns Geld anlegt, weiß ja, wovon sie redet. Aber das ist ein guter Trend, der für alle Seiten mehr Klarheit bringt.

Ein weiterer Trend ist Nachhaltigkeit. Wie blicken Sie darauf?

Poppe: Das Thema ESG ist weiterhin stark in der Entwicklung und Anpassung. Es gab hier lange eine Dynamik, die in den USA so nie getragen wurde. Da ist Europa weiter gelaufen. Denn die grundsätzliche Zielsetzung würden die meisten Menschen wohl unterschreiben: Man will, dass Unternehmen nicht nur Geld verdienen, sondern sich gut verhalten. Das ist jedoch ein breites Spektrum. Die Debatte hat in der Anfangsphase mitunter den Eindruck erweckt, man könnte über Kapitalallokation die Welt verbessern, quasi über Nacht.

Und, kann man denn was ändern?

Poppe: Natürlich. Aber eben nicht über Nacht. Jedenfalls nicht, nur weil ich etwas ausschließe. Mit reinen Ausschlüssen erreicht man nicht unbedingt das Ziel. Es gibt Bereiche, die vor fünf Jahren aus ESG-Sicht als nicht-investierbar galten. Ein Versorger, dessen Geschäft noch auf Kohleverstromung basiert, der aber gleichzeitig viel grüne Energieversorgung in der Pipeline hat – kann man in den investieren? Oder nicht? Manchmal schneidet man sich ins eigene Fleisch, weil man Dinge besonders gut machen möchte, aber dann vielleicht das Ziel nicht erreicht. Konkret meine ich damit, dass es mit Blick auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zielführender sein kann, in diesen Versorger in einer Transitionsphase zu investieren, anstatt in einen Windanlagenhersteller, der eh schon zu den Vorreitern gehört.

Schweneke: Governance war schon immer ein wichtiger Alpha-Faktor. Neu hinzugekommen sind die Umweltaspekte. Und die machen das Thema komplex. Da gibt es kein gut und schlecht. Man möchte etwas in ein Schwarz-Weiß-Korsett quetschen, was weder schwarz noch weiß ist. Die erste Generation von grünen Fonds war oft sehr spitz. Es gab extreme Biases Richtung Cleantech. Mit Paris-Aligned-Konzepten ist das nun deutlich balancierter. So kann man die Firmen dazu bringen, sich zu verändern, was einem nicht gelingt, wenn man sie einfach vermeidet.

Marcus Poppe über die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS

Die DWS kassierte immer wieder Schlagzeilen wegen Greenwashing-Vorwürfen. Was dachten Sie beim Lesen der Meldungen?

Poppe: Keiner möchte über seinen Arbeitgeber solche Schlagzeilen lesen. Aber in manchen Fällen werden diese Schlagzeilen auch der Faktenlage nicht gerecht. Wichtig ist, dass wir mit unseren Investoren klar kommunizieren und dass sie verstehen, was wir tun. Wir stehen weiterhin zu unseren Finanzveröffentlichungen und den Prospekten unserer Fonds. Aber es gibt auch einen positiven Effekt der Debatte, nämlich dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Unternehmen angekommen ist und sie somit aufgeschlossener für unser Engagement sind. Nur so entstehen Ideen, das Ganze weiterzuentwickeln.

Es gab zuletzt sogar eine Razzia, bei der Staatsanwaltschaft, Polizei und Finanzaufsicht die Büroräume der DWS durchsuchten.

Poppe: Wir arbeiten seit Beginn der Untersuchungen aktiv, offen und transparent mit den Behörden zusammen. Das werden wir auch weiterhin tun. Und solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, können wir uns nicht dazu äußern. Aber wie Sie an meiner vorhergehenden Antwort gemerkt haben, scheuen wir uns nicht, uns zu ESG-Themen zu äußern. Das ist ein wichtiges Thema, dessen Umsetzung komplex ist.

Was sind die Herausforderungen der Industrie in den kommenden Jahren?

Schweneke: Mittlerweile wird an Universitäten ja gelehrt, dass nicht funktioniert, was wir aktiven Fondsmanager machen. Manche Praktikanten und Uni-Absolventen kommen zu uns, um sich das Geschäftsmodell anzuschauen. Privat investieren die aber nur noch in ETFs. In den USA gibt es ein ganz anderes Mindset. Dort erkennt man an, dass die Industrie der aktiven Fonds einen Mehrwert liefern kann. Das müssen wir stärker transportieren. Die Erfolge sind ja da. Dem entgegenzuwirken ist wichtig. Wir sehen zudem deutlich mehr Wachstum bei den Institutionellen als bei den Retail-Kanälen.

Poppe: Die Öffentlichkeit und auch institutionelle Investoren fordern von Asset Managern viel stärker als noch vor zehn Jahren offenzulegen, warum man etwas mach und wie man es macht. Da geht es nicht nur um ESG. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, wenn alle Finanzprodukte passiv sind. In dieser Hinsicht hat die aktive Industrie neben dem Performance-Anspruch eine ganz klare Aufgabe. Wenn man als Fondsmanager zehnmal etwas zu einem Unternehmenslenker sagt, besteht die Chance, dass man den Wandel mitgestalten kann.

Wie blicken Sie auf Künstliche Intelligenz im Asset Management?

Schweneke: Das ist aktuell ein Schlagwort. Aber es wird in den nächsten drei bis fünf Jahren ein riesiges Thema werden und unsere Industrie deutlich verändern. Wir wissen noch nicht wie. Aber man wird sich dem stellen müssen.

Haben Sie Angst, dass eine Künstliche Intelligenz in ein paar Jahren besser sein wird als Sie?

Schweneke: Nein. Ich denke, die Tools werden uns besser machen. Ein Schachcomputer mit einem Menschen zusammen ist auch besser als jeder Schachcomputer für sich. Eine Künstliche Intelligenz kann helfen, die Standardsituation mit dem Standardmodell zu betrachten. Doch der Mensch muss erkennen, wann er eingreift, um die Standardregeln zu überschreiten. Er muss den Sprung im Denken machen. Das wird ein riesiger Effizienzgewinn, der da auf uns zukommt. Ich habe mich seit dem Neuen Markt und dem Platzen der Dotcom-Blase für nichts mehr so begeistert wie für Künstliche Intelligenz. Das fühlt sich vom Marktverhalten sehr ähnlich an wie damals.

Bleiben wir bei großen Trends: Der Generationenvertrag in Deutschland gerät zunehmend ins Wanken. Wie blicken Sie auf die Aktienrente?

Poppe: Es hat sich leider nicht geändert, dass der Ruf der Geldanlage in Deutschland nicht der beste ist. Seitens der Politik habe ich häufig den Eindruck, dass keiner wirklich an das Thema Rente rangehen möchte. Altersvorsorge ist leider unsexy. Dabei ist der Kapitalmarkt der einzige Ausweg, um als wichtige Säule langfristig Altersvorsorge zu betreiben.

Woran scheitert es denn?

Poppe: Man müsste vorleben, dass es nichts im Leben ohne ein gewisses Risiko gibt. Beim Thema Altersvorsorge herrscht in Deutschland politisch vorgelebt die Maxime, dass alles 100 Prozent sicher sein muss. Blickt man jedoch im Long Run über 20 oder besser 30 Jahre, sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit, Verluste zu machen, sehr gering ist – die Wahrscheinlichkeit für Gewinne jedoch deutlich höher. Es braucht einen Kulturwandel. Man muss doch nur auf den Dax schauen, wie er sich über 30 Jahre entwickelt hat.

Apropros vorleben: Social Media wird in der Fondsindustrie immer wichtiger. DWS-Chef Stefan Hoops ist eine der wichtigsten Stimmen der Branche auf LinkedIn. Sie sind dort gar nicht aktiv. Warum, wenn es der Chef so aktiv vorlebt?

Poppe: Über die Branche und unser Unternehmen zu sprechen, ist Chefsache. Wir würden Gefahr laufen, zu generisch zu sein. Denn aus Compliance-Gründen dürfen wir nichts zu Einzeltiteln sagen. Vereinfacht gesprochen: Dort, wo unsere Hauptexpertise liegt, müssen wir schweigen.

Stefan Hoops hat neulich die Belegschaft aufgefordert, gegen ihn zu wetten. Haben Sie mitgemacht?

Schweneke: Ja. Der Stichtag liegt Ende September, es ging darum, ob ein begrenzter Kreis deutscher Immobilienwerte eine Notkapitalerhöhung benötigen wird.

Welches Ziel wollen Sie als Duo in fünf Jahren erreichen?

Poppe: Wir wollen ein erfolgreiches, gut gelauntes Team mit einer geringen Fluktuation haben, das bestenfalls auch noch mehr Geld verwaltet als heute. Und das Ganze noch erfolgreich für unsere Kunden. Wir wollen Persönlichkeiten, die ihre Meinung klar äußern. Die uns selbst in Frage stellen. Und einen guten Zusammenhalt.

Letzte Frage: Feuern Sie eigentlich beide den gleichen Fußballverein an?

Poppe: Wir sind beide keine Fußballfans, was in unserem Umfeld gar nicht so leicht ist. Mein Lieblingssport, bis ich angefangen habe zu arbeiten, war Windsurfen. In Ermangelung eines guten Sees vor der Tür ist das jedoch eingeschlafen.

Schweneke: Ich habe wegen Marcus versucht, Kitesurfen zu lernen, aber mir am zweiten Urlaubstag eine Rippe gebrochen. Seitdem lasse ich das sein. Wir waren jedoch letztens gemeinsam mit Kollegen Skifahren. Auch das ist ein gemeinsames Hobby von uns.