Die DWS übernimmt den Immobilien-Asset-Manager Peakside. Das in Zug ansässige Unternehmen ist auch in Deutschland aktiv und verwaltet mehr als 1,7 Milliarden Euro.

Die DWS übernimmt den Immobilien-Asset-Manager Peakside Capital Advisors komplett. Der Fondsanbieter hat sich laut Mitteilung mit Peakside-Aktionären um die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Aumann und Boris Schran verständigt. Der Vollzug soll bis Jahresende 2026 erfolgen. Den Kaufpreis gaben die Unternehmen nicht bekannt.

Peakside hat seinen Sitz im Schweizer Zug und ist zudem in Deutschland, Luxemburg und Polen tätig. Rund 45 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten Frankfurt, Zug, Warschau, München und Luxemburg. Das Unternehmen investiert in den Feldern Büro-, Einzelhandels-, Logistik- und Wohnimmobilien. Zu den Anlagen gehören Projektentwicklungen und Bestandsgebäude, Einzelimmobilien, Portfolios und ganze Immobilienunternehmen.

Peakside verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 1,7 Milliarden Euro, überwiegend für institutionelle Investoren. Für die DWS ergänzt Peakside das europäische Immobiliengeschäft, das Clemens Schäfer leitet. Erfahrung bei Value-Add- und opportunistischen Anlagen soll hinzukommen, vor allem in Deutschland. Die drei derzeitigen Peakside-Eigentümer Aumann, Schran und Simon Lutz bleiben im Unternehmen, ebenso die Senior Manager Frank Schäfer und Karol Maziukiewicz.

„Die Übernahme von Peakside ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Alternatives-Plattform. Peakside ergänzt unsere bestehenden Kompetenzen um einen überzeugenden Track Record und ausgewiesene Investmentexpertise bei Value-Add- und opportunistischen Immobilienanlagen in Europa. Die Übernahme setzt ein klares Zeichen dafür, dass Immobilien ein zentraler Bestandteil unseres Alternatives-Angebots und eine attraktive Anlageklasse sind, die wir weiter ausbauen wollen“, erklärt Stefan Hoops, Vorsitzender der Geschäftsführung der DWS.

5.000 Mitarbeiter zählt die DWS weltweit

Stefan Aumann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Peakside, sagt: „Durch die Verbindung unserer Investmentexpertise mit den Kundenbeziehungen, den Vertriebskompetenzen und der globalen Plattform der DWS sehen wir erhebliche Chancen, das Geschäft auszubauen und die Lösungen für unsere Investoren weiterzuentwickeln.“

Die DWS verwaltet aktuell etwa 1.190 Milliarden Euro und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter weltweit.