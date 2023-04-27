Für Europa DWS steigt in Krypto-Markt ein – und kooperiert mit digitalem Finanzdienstleister

Die DWS plant eine Kooperation mit dem digitalen Finanzdienstleister Galaxy. Gemeinsam möchten die Partner das Angebot am europäischen Krypto-Markt erweitern.

Ein Mann betritt die DWS-Zentrale in Frankfurt am Main: Die Deutsche-Bank-Tochter plant, in den Krypto-Markt einzusteigen.

„Selbst für mich als Kritiker war es irgendwann unmöglich, Kryptowährungen weiter zu ignorieren“

Die DWS und der digitale Finanzdienstleister Galaxy Digital Holding (Galaxy) planen, eine Reihe von börsengehandelten Produkten (exchange-traded products, ETPs) in Europa auf den Markt zu bringen. Der Markt für digitale Vermögenswerte werde zunehmend interessanter und umfasse schon heute rund eine Billion US-Dollar, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen.

„Galaxy hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen einfachen und sicheren Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu ermöglichen“, so Steve Kurz, globaler Leiter für den Bereich Asset Management bei Galaxy.

Das Ziel der DWS sei es, Anlegern damit den Zugang zum wachsenden Blockchain- und Digital-Asset-Universum zu ermöglichen. „Wir sehen ein zunehmendes Kundeninteresse an digitalen Vermögenswerten und den Bedarf nach sicherem Zugang zu diesen Vermögenswerten“, so Fiona Bassett, globale Leiterin für systematische Investitionslösungen bei der DWS. Das neue Angebot solle zudem die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter beschleunigen.