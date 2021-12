DWS-Manager Andreas Feiden wechselt zu Fidelity

Noch bis zum Ende des Jahres soll Feiden in die Geschäftsführung der deutschen Kapitalanlagegesellschaft von Fidelity International eintreten, so „Fonds professionell“. Dort soll der derzeitige DWS-Mann mit einer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung das Privatkunden- und Direktgeschäft von Fidelity weiter vorantreiben. Damit wäre er Nachfolger von Alexander Judkins, der das Unternehmen Ende Mai verlassen hatte.Feiden ist bereits seit acht Jahren bei der DWS tätig, seit 2006 als Leiter von DWS Direkt. Davor arbeitete er bei der Zürich Investmentgesellschaft.