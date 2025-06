Die DWS überarbeitet ihre Nachhaltigkeitsstrategie und will beim Vertrieb mit dem Thema Klima zukünftig zurückhaltender agieren. Das geht aus einem Redemanuskript von DWS-Chef Stefan Hoops für die am Freitag anstehende Hauptversammlung hervor, wie das „Handelsblatt“ (Bezahlschranke) berichtet. Wie genau die Änderungen aussehen werden, sei allerdings noch unklar.

Als Grund nennt der Deutsche-Bank-Ableger veränderte politische und regulatorische Bedingungen in den USA. Die „klimapolitischen und regulatorischen Vorgaben der US-Administration“ würden für Unternehmen, in die die DWS investiere, „zunehmend auch rechtliche Implikationen und Risiken bedeuten“, heißt es laut „Handelsblatt“ in dem Manuskript.

Verändertes Verhalten im Vertrieb

So soll die Entwicklung ihrer Aktivitäten zukünftig stärker an „den sich ändernden Kundenpräferenzen“ ausgerichtet werden, wird Stefan Junglen zitiert, der bei der DWS die Nachhaltigkeitsstrategie im Investment- und Produktbereich verantwortet. „Wie viel unsere Kunden am Ende in nachhaltige Produkte investieren, liegt bei ihnen.“