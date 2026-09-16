Die DWS erwägt, bei ihren offenen Immobilienfonds sogenannte Liquiditätstools zum Einsatz kommen zu lassen. Das berichtet das „Manager Magazin“ unter Berufung auf „informierte Kreise“. Im Konzern habe man Notfalloptionen diskutiert, auch die Einschränkung von Rücknahmen käme in Frage. Komplette Fondsschließungen wolle die DWS verhindern.

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Der Konzern selbst schreibt in einer aktuellen Information zu den Grundbesitz-Fonds, das Portfoliomanagement prüfe „fortlaufend den Einsatz der zur Verfügung stehenden Liquiditätsmanagementinstrumente“. Dabei habe man die Interessen aller Anleger im Blick. Seit Jahresbeginn seien die Rückgabewünsche gestiegen. Das erfordere „weitere umfangreiche Immobilienveräußerungen“ – und das in einem Marktumfeld, „das nach dem Ausbruch des Iran-Konflikts nochmals herausfordernder geworden ist“.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Allein aus dem Grundbesitz Europa (DE0009807008), dem größten offenen Immobilienpublikumsfonds des Konzerns, flossen von Januar bis Juli 570 Millionen Euro ab. Auf Jahressicht waren es laut Morningstar-Daten fast 1,2 Milliarden Euro. Das Fondsvolumen ist auf knapp 4,8 Milliarden Euro gefallen. Insgesamt haben die Grundbesitz-Fonds nach DWS-Angaben seit Ende 2022 etwa 6 Milliarden Euro an Anleger ausgezahlt. Gleichzeitig seien Immobilien abgewertet worden.

Das Magazin „Finanzszene“ schrieb kürzlich, dass die Kunden der DWS vermutlich weniger geduldig seien als das konservative Sparkassen- und Volksbank-Klientel von Deka und Union Investment – eine mögliche Erklärung dafür, warum der Konzern so stark von Abflüssen betroffen ist.

Wendet das Unternehmen die Liquiditätstools bei seinen offenen Immobilienfonds an, könnte sich das für Anleger unterschiedlich auswirken. Die DWS hatte sich bei Einführung der neuen Regeln sowohl die Nutzung des sogenannten Gatings als auch von Rückgabegebühren vorbehalten. Für die Anleger könnten damit beim Verkauf ihrer Anteile Gebühren anfallen. Zudem hat die DWS die Möglichkeit, die Rücknahmen zu begrenzen, also in einem bestimmten Zeitraum nur einen festgelegten Prozentsatz des gewünschten Rückgabevolumens auszuzahlen.

Aktiviert werden können die Tools dem Asset Manager zufolge nur, wenn die Rückgabewünsche der Anleger eine bestimmte Schwelle erreichen – nämlich mindestens 10 Prozent der liquiden Mittel des Fonds. Dabei schaut die DWS entweder auf einen einzelnen Handelstag oder auf einen Zeitraum von bis zu 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen. Eine Pflicht zur Aktivierung bestehe aber nicht – die Entscheidung liegt beim Fondsmanagement.