Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds: DWS erwägt Einsatz von Liquiditätstools
Hohe Abflüsse DWS erwägt Einsatz von Liquiditätstools bei offenen Immobilienfonds
Die DWS erwägt, bei ihren offenen Immobilienfonds sogenannte Liquiditätstools zum Einsatz kommen zu lassen. Das berichtet das „Manager Magazin“ unter Berufung auf „informierte Kreise“. Im Konzern habe man Notfalloptionen diskutiert, auch die Einschränkung von Rücknahmen käme in Frage. Komplette Fondsschließungen wolle die DWS verhindern.
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