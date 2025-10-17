Leonie von Selzam von der DWS erklärt, welche Hobbys im Lebenslauf punkten, wie viel Vorbereitung nötig ist und warum Authentizität nicht alles preisgeben bedeutet.

Leonie von Selzam: „Ein gutes Grundverständnis unseres Geschäftsmodells, unserer Werte und gegebenenfalls unserer wichtigsten Fonds ist Pflicht.“

So entwickelten sich die CFA-Bestehensquoten seit 1963

DAS INVESTMENT: Frau von Selzam, welche Hobbys überzeugen Sie im Lebenslauf?

Leonie von Selzam: Hobbys, die analytisches Denken, Ausdauer oder Teamfähigkeit zeigen – beispielsweise Team- und Ausdauersportarten, Investieren als Privatperson oder Mitarbeit in wirtschaftlichen Initiativen. Sie zeigen, dass jemand Engagement und strategisches Denken mitbringt.

Anschreiben: nein, ja – und wenn ja, wie?

von Selzam: Ein kurzes, prägnantes Anschreiben ist hilfreich – besonders, wenn es einen klaren Bezug zur Finanz-/Asset-Management-Branche herstellt. Ideal ist ein Fokus auf Motivation, wirtschaftliches Verständnis und Affinität zu Finanzmärkten.

Machen sich der demografische Wandel und der Fachkräftemangel bei der Bewerbersuche bereits bemerkbar?

von Selzam: Ja, der demografische Wandel und der Fachkräftemangel machen sich deutlich bemerkbar. Zwar ist das Bewerbungsvolumen bei begehrten Arbeitgebern grundsätzlich noch solide, aber die Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber steigen – etwa hinsichtlich internationaler Erfahrung und Kompetenz sowie mit Blick auf das Verständnis von Nachhaltigkeit –, während die Zahl der wirklich passenden Kandidatinnen und Kandidaten zurückgeht.

Die DWS begegnet diesen Herausforderungen mit gezielten Maßnahmen wie einer frühzeitigen Talentgewinnung durch Praktika und Campus-Initiativen sowie durch Hochschulkooperationen, in deren Rahmen gemeinsame Seminar-Module zum Thema „Angewandte Data Science“ angeboten werden. Hinzu kommen verstärkte Employer-Branding-Maßnahmen, um als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu bleiben.

Schließlich investieren wir in den Ausbau unserer Nachwuchsgruppen-Strategie über das P.A.C.E.-Graduate-Programm. Es erstreckt sich über insgesamt zwei Jahre und umfasst eine technische Ausbildungsphase, gefolgt von vier sechsmonatigen Rotationen. Dort haben Graduates die Möglichkeit, ihre technische Ausbildung unter fachkundiger Anleitung in einem praxisnahen Umfeld umzusetzen. An einem der weltweit führenden Finanzzentren erhalten sie Einblicke in verschiedene Teams mit erfahrenen Experten, die erstklassige Produkte entwickeln und hochwertige Portfolios verwalten.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie im Recruiting-Prozess, um die Diversität im Unternehmen auch auf Führungsebene zu erhöhen?

von Selzam: Wir achten auf einen möglichst Bias-freien Auswahlprozess, strukturierte Interviews und gezielte Förderprogramme für unterrepräsentierte Gruppen.

Wie gut sollten Bewerber vor dem Vorstellungsgespräch über das Unternehmen Bescheid wissen?

von Selzam: Ein gutes Grundverständnis unseres Geschäftsmodells, unserer Werte und gegebenenfalls unserer wichtigsten Fonds ist Pflicht. Wer nicht weiß, in welchem Segment wir tätig sind, zeigt mangelndes Interesse.

Welche Fragen stellen Sie im Bewerbungsgespräch am liebsten?

von Selzam: Eine gute Interviewfrage für eine Bewerberin oder einen Bewerber auf das Graduate-Programm der DWS sollte nicht nur Fachwissen testen, sondern auch Einblick in Denkweise, Motivation und kulturelle Kompatibilität geben:

„Stellen Sie sich vor, Sie sind Portfoliomanagerin oder Portfoliomanager in einem volatilen Marktumfeld. Eine institutionelle Kundin oder Kunde ruft an und ist besorgt über die kurzfristige Underperformance des Portfolios. Wie gehen Sie das Gespräch an – und welche Informationen wären für Sie entscheidend?“

„Wie gehen Sie mit einem Kunden um, der in Panik geraten ist?“

„Was ist Ihr ‚Lieblingsfehler‘, eine Situation, eine Fehleinschätzung, aus der Sie am meisten gelernt haben?“

„Stellen, Sie sich vor, Sie können eine Fähigkeit perfekt über Nacht beherrschen. Welche wäre es?“

Authentizität ist zum Buzz-Word geworden. Aber wie authentisch sollten Bewerber wirklich sein?

von Selzam: Ehrlichkeit ist wichtig, besonders bei Fragen zu Stärken und Schwächen. Aber: Authentizität heißt nicht, jedes Detail aus dem Privatleben preiszugeben, sondern konsistent und integer zu sein.

Standardtext oder ehrliches Feedback: Wie sagen Sie Bewerbern ab?

von Selzam: Standardisiert, aber wertschätzend. Bei Finalistinnen und Finalisten geben wir gern konstruktives Feedback – jeder Bewerbungsprozess ist auch eine Lernmöglichkeit und sollte die Bewerberin oder den Bewerber selbst bei einer Absage persönlich weiterbringen.

Worauf achten Sie bei der Zusammensetzung von Teams?

von Selzam: Wir achten auf eine ausgewogene Mischung aus analytischen und kommunikativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie auf Diversität hinsichtlich Erfahrungen und Perspektiven.

Was tun Sie, um Mitarbeiter zu binden?

von Selzam: Wir bieten individuelle Entwicklungsmöglichkeiten an, wozu die Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) oder der Erwerb von ESG-Zertifikaten zählen, sowie flexible Arbeitsmodelle und ein klares Karrieremodell. Gleichzeitig offerieren wir eine von Wertschätzung und transparenten Feedbacks geprägte Unternehmenskultur.

Über Leonie von Selzam

Leonie von Selzam ist Senior HR Relationship Manager und Global Early Careers Lead bei der DWS.