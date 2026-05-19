MSCI World, drei ETFs, Gold im Depot: Klingt diversifiziert. Ist es oft nicht. Was Portfoliostabilität wirklich bedeutet und was sie kostet, sagen Patrick Diel und Simon Schöbel.

Niemand wollte verkaufen. Als die Teilnehmer des DAS-INVESTMENT-Webinars gefragt wurden, was sie tun würden, wenn ihr Portfolio 15 Prozent ins Minus rutscht, antworteten 26 Prozent mit „nachkaufen", knapp die Hälfte mit „abwarten", 22 Prozent mit „Dashboard schließen und ignorieren". Verkaufen? Null Prozent.

Simon Schöbel, Gründer von InvestScience, kommentierte das trocken: „Im Rahmen dieser Umfrage in diesem kontrollierten Setting überrascht mich das nicht.“ Er würde die Frage gerne nochmal stellen, wenn die Börsen global um 30 Prozent abgerauscht sind. „Wenn diese Krisensituation wirklich akut ist, betrügen wir uns dann doch auch ganz gerne mal selbst als Anleger und handeln vielleicht anders, als wir das in den ruhigen Momenten sagen.“

Schöbel ist einer der reichweitenstärksten deutschsprachigen Finanz-Content-Creator, Patrick Diel ist Leiter des Xtrackers-Vertriebs in Deutschland und Österreich bei der DWS. Beide waren Gast im Webinar-Format „Ask Me Anything" von DAS INVESTMENT – Thema diesmal: Portfoliostabilität. Was folgte, war eine durchaus aufgeräumte Stunde über Selbsttäuschungen, Klumpenrisiken und die Frage, ob man Gold wirklich braucht.

Stabilität heißt: kontrolliert schwanken

Die Debatte beginnt mit einer Begriffsfrage, die gar nicht so einfach ist. Stabilität, sagt Diel, ist nicht dasselbe wie Sicherheit. „Ein stabiles Portfolio darf schwanken, aber eben nicht unkontrolliert. Rückschläge sollten idealerweise begrenzt sein, und es sollte keine zu großen Einzelwetten haben.“ Seine Metapher dafür: „Ein stabiles Portfolio ist so etwas wie ein gut gedämpftes Auto. Man hört die Schlaglöcher, aber man verliert nicht die Kontrolle in den entscheidenden Momenten.“

Das klingt eingängig und hat einen praktischen Kern. Stabilität sei immer auch eine subjektive Frage: „Es darf immer nur so weit gehen, dass man nicht panisch reagiert im falschen Moment.“ Wer nur so viel Risiko nimmt, dass er seinen Plan auch in schlechten Phasen durchhält, liegt am Ende besser als jemand, der theoretisch richtig, aber praktisch nervös investiert.

40 Milliarden, dann 11 – und trotzdem keine Panik

Diel erläutert auch die aktuellen Marktdaten. Der europäische Ucits-ETF-Markt sammelte im Januar und Februar 2026 jeweils rund 40 Milliarden Euro ein. Im März, unter dem Eindruck des Iran-Konflikts, waren es nur noch etwa 11 Milliarden. Diel: „Ungefähr nur ein Viertel so groß, aber positiv. Rein und nicht raus. Auch die institutionellen Anleger haben schon hier und da ein bisschen Risiken nachjustiert, aber im Großen und Ganzen zeigte sich keine Panik.“

Ein Teil dieser Ruhe hänge mit Sparplänen zusammen, die einfach weiterlaufen – mit automatischem Cost-Averaging-Effekt: Wer monatlich einen festen Betrag investiert, kauft bei gefallenen Kursen automatisch mehr Anteile. Den entscheidenden stabilisierenden Faktor sieht Diel darin aber nicht. Was die Aktienmärkte aus Diels Sicht derzeit fundamental trägt, sind vor allem die Unternehmensgewinne. Besonders die großen US-Technologiewerte hätten hohe Erwartungen zuletzt mit soliden Zahlen und Wachstumsprognosen übertroffen. Solange das so bleibe, sei das ein tragfähiger Boden für die Aktienmärkte.

Diversifikation ist nicht gleich Diversifikation

Wer glaubt, mit drei ETFs gut aufgestellt zu sein, sollte einmal durch die Positionen schauen. Schöbel erklärt, worauf es seiner Meinung nach wirklich ankommt: nicht die Anzahl der Anlageklassen, sondern wie sie sich zueinander verhalten. „Wenn eine Anlageklasse nach oben geht – Aktien –, was macht dann die andere? Das Fachwort dafür ist Korrelation.“ Wer Schwankungen dämpfen will, braucht Anlageklassen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Tages- oder Festgeld.

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Das Klumpenrisiko-Problem kann dabei gut getarnt sein. Diel macht es an einem Klassiker fest: Der MSCI World klingt nach Weltportfolio, hat aber einen Amerika-Anteil von rund 72 Prozent. „Das kann man nicht als breit diversifiziert bezeichnen. Das muss man einfach klar sagen.“ Wer mehrere ETFs hält und versteckte Überschneidungen aufspüren will, findet in Portfolio-Analyse-Tools (etwa dem ETF-Vergleich von DAS INVESTMENT) ein nützliches Mittel – sie ermöglichen den Blick durch die ETF-Hülle auf die tatsächlich gehaltenen Einzeltitel.

Gold: nicht der verlässliche Krisenpuffer

Gold lief in den vergangenen 15 Monaten gut, erfüllte im Iran-Konflikt aber nicht ganz die Rolle als verlässlicher Krisenpuffer. Das hat laut Patrick Diel handfeste Gründe: Zum einen nahmen Anleger nach der starken Rallye schlicht Gewinne mit. Zum anderen belasten die gestiegenen Zinsen das Edelmetall, da es weder Zinsen noch Dividenden zahlt und so die Opportunitätskosten steigen. Dennoch hält Diel fest: Gold hielt sich in der Krise deutlich stabiler als viele Aktien.

Schöbel ergänzt den Langfristblick: Gold habe über längere Zeiträume „höhere Schwankungen bei gleichzeitig geringeren Renditen als die Aktienmärkte“ gezeigt. Sein grundsätzlicherer Einwand: Bei Aktien stehen Produkte und Dienstleistungen dahinter, bei Gold sieht Schöbel dagegen stärkere Abhängigkeiten von externen Faktoren – etwa davon, ob große Käufer wie China oder die USA den Preis durch Zukäufe stützen. Er rät dazu, Gold im Portfolio keine dominante Rolle zuzugestehen.

Faktor-ETFs: Prämien gibt es, Timing nicht

Faktor-ETFs – also solche, die Aktien nach Kriterien wie Momentum, Value oder Qualität filtern – haben eine solide wissenschaftliche Basis. Schöbel: „Über sehr lange Zeiträume kann ich, wenn ich eine diversifizierte Faktorstrategie fahre, mit einer Überrendite gegenüber marktneutralem Investieren rechnen.“ Die Einschränkung folgt direkt: Faktoren sind „unstetige Zeitgenossen“, laufen nicht ständig und nicht gleichzeitig. Wer einzelne Faktoren timen will, macht sich das Leben schwerer als nötig. Sein Rat: auf die vier bis fünf bekannten Faktoren kombiniert setzen, nicht auf einen einzelnen.

Diel sieht das ähnlich. Faktor-Timing sei „enorm schwer, auch wissenschaftlich“. Wer eine diversifizierte Faktorstrategie langfristig durchhält, kann die Risikoprämien verdienen. Wer den richtigen Moment erwischen will, dürfte Probleme bekommen.

Den eigenen Stresstest machen – bevor es nötig wird

Als Maßgröße für Portfoliostabilität empfiehlt Schöbel den Maximum Drawdown – kombiniert mit einem persönlichen Gedankenexperiment: „Ich habe 10.000 Euro im Portfolio, was passiert denn, wenn es nur noch 6.000 Euro wert ist – und ich mich vielleicht darauf einstellen muss, in drei Jahren noch nicht wieder auf Null zu sein oder vielleicht immer noch leicht im Minus?“ Wer diese Frage ehrlich beantwortet, weiß, wie viel Aktienquote er wirklich verträgt.

Seine eigene Lösung ist pragmatisch und, wie er selbst sagt, nicht unbedingt die rationalste: immer ein bisschen Liquidität vorhalten. „Vielleicht nicht die sinnvollste oder rationalste Entscheidung, aber es sorgt dafür, dass ich in diesen Phasen, wenn die Märkte runtergehen, auch ein bisschen nachkaufen kann und entspannter bin.“ Was zählt, ist am Ende nicht die theoretisch optimale Strategie – sondern die, mit der man auch in schlechten Momenten bei der Sache bleibt.