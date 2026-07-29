Die Fondsgesellschaft DWS hat im zweiten Quartal so viel Geld verwaltet wie nie zuvor. Das verwaltete Vermögen kletterte bis Ende Juni auf 1,19 Billionen Euro, wie die Tochter der Deutschen Bank in Frankfurt mitteilte. Gegenüber Ende März bedeutet das einen Sprung um 97 Milliarden Euro. Neben frischen Kundengeldern hoben ein freundliches Marktumfeld und Wechselkurseffekte den Wert.

Unter dem Strich flossen der DWS im zweiten Jahresviertel einschließlich der Geldmarktprodukte 24,8 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 16 Milliarden Euro gerechnet. Auch beim verwalteten Vermögen übertraf das Haus die Erwartungen der Fachleute klar, die zuvor etwa 1,14 Billionen Euro veranschlagt hatten. Im ersten Halbjahr summierten sich die Zuflüsse auf insgesamt 35,8 Milliarden Euro. Den größten Teil steuerte erneut das passive Geschäft mit Indexfonds der Marke Xtrackers bei.

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Gewinn – eine Frage des Maßstabs

Beim Gewinn hängt das Urteil vom Vergleich ab. Der den Aktionären zurechenbare Überschuss lag bei 237 Millionen Euro. Gegenüber dem starken ersten Quartal 2026 ist das ein Minus von 10 Prozent, gemessen am Vorjahreszeitraum dagegen ein Plus von 11 Prozent. Ähnlich verhält es sich bei den Erträgen: Mit 773 Millionen Euro lagen sie 6 Prozent unter dem Vorquartal, aber 4 Prozent über dem Wert von vor einem Jahr.

Der Rückgang zum Jahresauftakt hat einen Grund: Im ersten Quartal hatte die DWS eine erfolgsabhängige Vergütung aus dem Infrastrukturgeschäft verbucht, die das Ergebnis nach oben zog. Den Anstieg im Jahresvergleich stützte nach Unternehmensangaben unter anderem eine geringere Steuerlast.

Zugleich stiegen die Kosten, und zwar um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Entsprechend verschlechterte sich die Aufwand-Ertrag-Relation von 54,1 auf 60,5 Prozent. Mittelfristig peilt die DWS hier einen Wert von 55 Prozent an. Auf Halbjahressicht verdiente der Konzern 501 Millionen Euro und damit 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Prognose, wonach der Gewinn je Aktie 2026 um 10 bis 15 Prozent steigen soll, bekräftigte das Management.

Rückenwind auch bei der Konzernmutter

Auch bei der Deutschen Bank liefen die Geschäfte rund. Das größte deutsche Geldhaus verdiente im zweiten Quartal deutlich mehr als vor einem Jahr und übertraf die Prognosen der Analysten. Die Erträge legten um 9 Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro zu, der Vorsteuergewinn stieg um 11 Prozent auf 2,68 Milliarden Euro – nur knapp unter dem Rekord aus dem Boomjahr 2007. Den Aktionären blieb nach Steuern und Zinsen für nachrangige Anleihen ein Gewinn von 1,64 Milliarden Euro, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Fachleute hatten lediglich mit Erträgen von 8,1 Milliarden Euro und einem Rückgang des Vorsteuergewinns auf 2,27 Milliarden Euro gerechnet.

Motor des Quartals war die Investmentbank: Mit dem Handel von Anleihen und Währungen sowie der Platzierung von Aktien und Anleihen verdiente sie vor Steuern 1,3 Milliarden Euro – fast 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Als einzige Sparte steigerte sie ihr Ergebnis im Jahresvergleich. Im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung trat der Gewinn auf der Stelle, in der Unternehmenskundenbank sank er um 6 Prozent.

„Unsere Rekordergebnisse im zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen“, sagte Bank-Chef Christian Sewing. Den Aktionären stellte er einen weiteren Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro in Aussicht. Die harte Kernkapitalquote, die das Eigenkapital ins Verhältnis zu den risikogewichteten Geschäften setzt, stieg dennoch leicht von 13,8 auf 13,9 Prozent – der Rückkauf ist darin bereits berücksichtigt. Für 2028 zeigt sich Sewing zuversichtlich, die eigenen Ziele sogar zu übertreffen. Die Eigenkapitalrendite soll dann über 13 Prozent liegen, nach zuletzt 11 Prozent.