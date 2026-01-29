Die Deutsche-Bank-Tochter hat ihre mittelfristigen Ziele 2025 übertroffen und legt die Messlatte höher. Die Aktionäre sollen 2027 zusätzlich belohnt werden.

Die DWS lässt die Sektkorken knallen. Nach einem Rekordjahr übertrifft die Fondstochter der Deutschen Bank ihre eigenen Ziele – und will die Aktionäre mit einer Sonderdividende am Erfolg beteiligen. Das Management plant, einen wesentlichen Teil des Überschusskapitals von derzeit rund einer Milliarde Euro im Jahr 2027 auszuschütten. Dies gelte vorbehaltlich möglicher Investitionen oder Zukäufe, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilte.

„2025 markiert den Endpunkt unseres strategischen Drei-Jahres-Plans. Wir haben geliefert, was wir versprochen haben“, sagt Vorstandschef Stefan Hoops. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie von 4,64 Euro – deutlich mehr als die angepeilten 4,50 Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Sprung von 43 Prozent.

Kosten stabil trotz Wachstum

Die Erträge kletterten um 14 Prozent auf den Rekordwert von 3,155 Milliarden Euro. Gleichzeitig blieben die Kosten nahezu unverändert bei 1,831 Milliarden Euro. „2025 hat die DWS ein sehr hohes Ertragswachstum erzielt und dabei den Aufwand durch diszipliniertes Kostenmanagement stabil gehalten“, erklärt Finanzchef Markus Kobler.

Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich dadurch deutlich auf 58,0 Prozent nach 65,6 Prozent im Vorjahr. Für jeden verdienten Euro wendete der Fondsanbieter also nur noch 58 Cent auf. Das ursprüngliche Ziel von unter 61,5 Prozent wurde damit klar übertroffen. Bis 2027 soll der Wert weiter auf unter 55 Prozent sinken.

Neue Ziele bis 2028

Nach dem erfolgreichen Abschluss der mittelfristigen Strategie legt die DWS die Messlatte höher. Bis 2028 soll der Gewinn je Aktie jährlich um 10 bis 15 Prozent steigen. Zudem rechnet das Unternehmen mit kumulierten Nettomittelzuflüssen von mehr als 160 Milliarden Euro im Zeitraum 2026 bis 2028.

Für das abgelaufene Jahr schlägt die Geschäftsführung eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie vor – nach 2,20 Euro im Vorjahr. Es wäre die siebte Dividendenerhöhung in Folge seit dem Börsengang. Insgesamt hätte die DWS dann rund 4 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausgeschüttet.

ETFs treiben das Wachstum

Das verwaltete Vermögen erreichte zum Jahresende den Rekordwert von 1,085 Billionen Euro – 73 Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor. Den größten Anteil am Wachstum hatte das passive Geschäft. Die Nettomittelzuflüsse verdoppelten sich auf insgesamt 51 Milliarden Euro. Davon entfielen allein 32,6 Milliarden Euro auf den Bereich Passive, zu dem auch die ETF-Marke Xtrackers gehört.

Im aktiven Geschäft gelang der DWS im vierten Quartal eine Trendwende. Nach zehn Quartalen mit Abflüssen verzeichnete der Bereich Active Equity erstmals wieder Zuflüsse. Auch die Bereiche Active SQI, Alternatives und Active Fixed Income trugen zum Langfrist-Nettomittelaufkommen von 33,7 Milliarden Euro bei.

Expansion im Nahen Osten

Neben dem operativen Geschäft trieb die DWS auch ihre internationale Expansion voran. Im Dezember eröffnete das Unternehmen ein Büro im International Financial Centre von Abu Dhabi. Der Nahe Osten sei ein strategischer Wachstumsbereich, in dem die DWS als Tor nach Europa fungieren wolle, heißt es.

Zudem unterzeichnete der Vermögensverwalter gemeinsam mit der Deutschen Bank eine Absichtserklärung mit dem Dohaer Family-Office Al Mirqab Capital für ein „German Opportunities“-Mandat mit einem Zielvolumen von zunächst einer Milliarde Euro.