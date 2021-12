DWS Rendite Plus Garant: Sehr gefragt

Bei seiner Anlagestrategie geht Fondsmanager Carstens auf Schnäppchenjagd. Er investiert in nach seiner Einschätzung attraktive Anleihen, die aktuell mit Preisabschlägen gehandelt werden. Dazu zählen derzeit hauptsächlich forderungsbesicherte Wertpapiere – sogenannte „Asset Backed Securities“ (ABS) – sowie Nachranganleihen. Bei ABS handelt es sich um mit Vermögensgegenständen unterlegte Wertpapiere, die von einer Zweckgesellschaft in verschiedenen „Qualitätstranchen“ wie Hypothekenforderungen, Auto- oder Studienkredite emittiert werden. Bei Nachranganleihen, die in der Regel von Finanzinstituten ausgegeben werden, werden die Forderungen des Investors im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten erst nach einer Vielzahl anderer Gläubiger bedient. Carstens investiert 40 Prozent des Fondsvermögens in Nachranganleihen und 26 Prozent in ABS. Die verbleibenden 34 Prozent entfallen auf Unternehmensanleihen, der Rest wird in bar gehalten. „Aufgrund der Ergebnisse im Bankensektor sowie bei den Anleiherückkäufen, die im ersten Quartal 2009 besser als erwartet ausfielen, haben sich die Bewertungen der Anleihen positiv entwickelt“, erklärt Carstens. Die Laufzeit des am 1. April 2009 aufgelegten Fonds beträgt drei Jahre und drei Monate. Zum Garantiestichtag am 9. Juli 2012 erhalten die Anleger 100 Euro pro Anteil garantiert zurück. Bei einer Rückgabe vor dem 9. Juli 2012 wird der Rücknahmepreis um 3 Prozent reduziert. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 0,45 Prozent. Fondsmanager: Harm Carstens

Auflage: 1. April 2009

WKN: DWS0UA

Anlageklasse: Garantiefonds

Gesellschaft: DWS So sehen Berater den DWS Rendite Plus Garant: Susanne Kazemieh von der Frauen-Finanzgruppe in Hamburg: "Der DWS Rendite Plus Garant passt wohl zu dem neuen Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger – ob er aber eine Empfehlung wehrt ist, kann ich vom heutigen Standpunkt nicht beurteilen, er wurde ja gerade erst aufgelegt."