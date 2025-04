Erst war es AGI, jetzt folgt die DWS: Die großen deutschen Fondsgesellschaften öffnen ihre als nachhaltig deklarierten ESG-Fonds für Rüstungskonzerne. Mit einem Federstrich werden Beschränkungen aufgehoben, die bislang verhinderten, dass in Unternehmen investiert wird, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit Verteidigungsgütern erzielen. Selbst Aktien von Unternehmen mit Verbindungen zu Atomwaffen dürfen künftig ins hellgrüne Portfolio wandern.

Die Begründung: Die geopolitische Lage habe sich geändert, Verteidigung sei notwendig für die europäische Sicherheit. Außerdem, so das Argument, schnitten viele Rüstungsunternehmen bei ESG-Bewertungskriterien eigentlich ganz ordentlich ab.

Unweigerlich möchte man fragen: Hat es vor dem Ukraine-Krieg keine Konflikte in der Welt gegeben? Jedenfalls lesen sich die neuesten Meldungen, als wären Bomben und Raketen gestern noch todbringende Instrumente gewesen und heute plötzlich Werkzeuge des Friedens.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Es ist keine moralische Neubesinnung

Was wir hier beobachten, ist keine moralische Neubesinnung. Es ist blanker Opportunismus. Wenn der Schützenpanzer nicht zur Nachhaltigkeit passt, dann passen wir eben die Nachhaltigkeit zum Schützenpanzer an.

In Zeiten schlechter Performance scheinen Fondsmanager plötzlich durch ein verändertes moralisches Prisma zu blicken. Was gestern noch ethisch problematisch war, ist heute ein verantwortungsbewusstes Investment in die europäische Sicherheitsarchitektur.

Besonders pikant: Während die einen Firmen mit winzigem CO2-Fußabdruck wegen mangelnder Klimaneutralität aus nachhaltigen Portfolios fliegen, werden gleichzeitig Unternehmen hineingeholt, deren Produkte buchstäblich explodieren. Eine verblüffende neue Definition von „Do no significant harm“.

Es ist die höchste Form des „Greenwashings“ – oder sollten wir sagen „Khakiwashings“?

Grünes Marketing, mit Tarnfarbe besprüht

Diese moralische Dämmerzone hat allerdings auch ihr Gutes: Endlich zeigt sich, wer es mit Nachhaltigkeit ernst meint und wer bloß aufgesprungen war, als ESG zum Marketingtrend wurde. Die Anbieter, die jetzt konsequent bleiben, können sich dauerhaft als glaubwürdige Alternative positionieren. Für Anleger, denen echte Nachhaltigkeit am Herzen liegt, wird die Auswahl zwar schmaler, aber klarer.

Zudem könnte die aktuelle Kontroverse dazu beitragen, eine überfällige Debatte anzustoßen: Was genau bedeutet Nachhaltigkeit in der Geldanlage eigentlich? Welche Kompromisse sind vertretbar, welche nicht? Und wie verhält sich das Streben nach Rendite zum Anspruch, eine bessere Welt zu schaffen?

So ist die aktuelle Kehrtwende mancher Branchengiganten vielleicht sogar heilsam. Sie zwingt uns alle, die hübschen ESG-Slogans und Nachhaltigkeitsberichte kritischer zu hinterfragen. Denn nicht alles, was als grün vermarktet wird, hält auch das Versprechen – besonders wenn es mit Tarnfarbe besprüht wurde.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.