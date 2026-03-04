DWS senkt Kosten von sieben Xtrackers-ETFs
Der Preiswettbewerb am ETF-Markt nimmt weiter Fahrt auf. Die DWS reduziert die laufenden Kosten von sieben Xtrackers-ETFs mit sofortiger Wirkung. Die Anpassung betrifft 23 Anteilsklassen und rund 20 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen und ist die umfangreichste Gebührenrunde des Hauses seit mehreren Jahren.
Den größten Schnitt nimmt DWS beim Xtrackers MSCI USA ETF (ISIN: IE00BJ0KDR00) vor. Der 9 Milliarden Euro schwere Fonds wird von 7 auf 3 Basispunkte gesenkt. Auch der Xtrackers II Eurozone Government Bonds 1-3 ETF wird günstiger, von 16 auf 10 Basispunkte. Weitere Aktien- und Anleihen-ETFs auf den S&P 500, den MSCI EMU und den MSCI World folgen.
Beim Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF (ISIN: LU0292107645) gilt die Reduktion von 18 auf 12 Basispunkte nur befristet bis September.
Konkurrenzkampf bei Kostenstrukturen
Ziel der Maßnahme ist es, Investoren dauerhaft wettbewerbsfähige Kostenstrukturen zu bieten. DWS reiht sich damit in einen Branchentrend ein: Vanguard hatte im Oktober 2025 die Gebühren für sechs Aktien-ETFs gesenkt und kam damit im gesamten Jahr 2025 auf insgesamt 13 Kostensenkungen.