DWS senkt die Kosten von sieben Xtrackers-ETFs. 23 Anteilsklassen und rund 20 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen sind betroffen.

Der Preiswettbewerb am ETF-Markt nimmt weiter Fahrt auf. Die DWS reduziert die laufenden Kosten von sieben Xtrackers-ETFs mit sofortiger Wirkung. Die Anpassung betrifft 23 Anteilsklassen und rund 20 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen und ist die umfangreichste Gebührenrunde des Hauses seit mehreren Jahren.

Den größten Schnitt nimmt DWS beim Xtrackers MSCI USA ETF (ISIN: IE00BJ0KDR00) vor. Der 9 Milliarden Euro schwere Fonds wird von 7 auf 3 Basispunkte gesenkt. Auch der Xtrackers II Eurozone Government Bonds 1-3 ETF wird günstiger, von 16 auf 10 Basispunkte. Weitere Aktien- und Anleihen-ETFs auf den S&P 500, den MSCI EMU und den MSCI World folgen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Beim Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF (ISIN: LU0292107645) gilt die Reduktion von 18 auf 12 Basispunkte nur befristet bis September.

Konkurrenzkampf bei Kostenstrukturen

Ziel der Maßnahme ist es, Investoren dauerhaft wettbewerbsfähige Kostenstrukturen zu bieten. DWS reiht sich damit in einen Branchentrend ein: Vanguard hatte im Oktober 2025 die Gebühren für sechs Aktien-ETFs gesenkt und kam damit im gesamten Jahr 2025 auf insgesamt 13 Kostensenkungen.