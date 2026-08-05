Die DWS erweitert ihr Xtrackers-Angebot um ETFs auf Unternehmensanleihen und Eurozonen-Staatsanleihen, entwickelt mit dem Indexanbieter ICE. Optionen mit Hedging sind verfügbar.

Die DWS legt drei neue Renten-ETFs auf und ergänzt damit ihr Angebot an festverzinslichen Produkten. Seit Juli notieren zwei Fonds für globale Unternehmensanleihen im Investment-Grade und im Hochzins-Segment mit Anteilsklassen mit und ohne Währungssicherung sowie ein Staatsanleihen-ETF für die Eurozone an der Deutschen Börse. Die Gebühren liegen zwischen 0,08 und 0,20 Prozent.

Die DWS arbeitet dafür mit der Intercontinental Exchange (ICE) zusammen, einem Anbieter von Rentenindizes. Der Xtrackers Global Corporate Bond ETF bildet Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ab (ISIN: IE000LRDPD24, IE000EUY91Y9). Der Xtrackers Global High Yield Bond ETF (ISIN: IE000DT6MI20, IE000AGH5ZI1) bildet Hochzinsanleihen von Emittenten mit niedrigerer Bonität ab. Beide ETFs folgen den ICE-Bofa-Indizes. Bislang verwaltet die DWS über 80 Milliarden Euro in festverzinslichen ETFs.

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Ergänzend listet die DWS den Xtrackers Eurozone Government Bond 1-10 ETF (ISIN: IE00064N5UY4). Er bündelt Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren.

Anleihen werden zum Kernbestandteil im Portfolio

„Anleihen übernehmen nach einer Phase geringerer Nachfrage wieder ihre Rolle als Kernbestandteil der Portfolioallokation“, sagt Sam Manchanda, Leiter Private Wealth Coverage EMEA ex Germany, Austria & CEE bei der DWS. Die neuen Fonds böten Anlegern einen Zugang zu den globalen Kreditmärkten.