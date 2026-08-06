Die DWS öffnet einen zweiten ETF mit Scalable Capital im Namen. Erstmals bietet das Duo damit einen gehebelten Zugang zu globalen Aktien. Das ist die Rolle der Direktbank.

Die DWS und Scalable Capital starten einen ETF, der zweifach gehebelt ist und den internationalen Kapitalmarkt abbildet.

Die DWS bringt zusammen mit Scalable Capital einen neuen Xtrackers-ETF auf den Markt. Der Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers ETF (ISIN: LU3386643970) hat einen zweifach gehebelten Zugang zu den internationalen Aktienmärkten. Seit dem 6. August notiert der ETF unter anderem an der Deutschen Börse und an der European Investor Exchange.

Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung des MSCI ACWI Leveraged 2X Select Daily Index ab. Damit deckt er Aktien aus 47 Industrie- und Schwellenländern ab. Der tägliche, adjustierte Hebel liegt unter gewöhnlichen Umständen bei 200 Prozent. In außer-gewöhnlichen Marktphasen können die Portfoliomanager ihn reduzieren. Über eine Änderung des Hebels müssen sie die Anteilsinhaber vorab auf der Website von Xtrackers informieren.

„Der neue ETF richtet sich an erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die mit den Risiken von Hebelprodukten vertraut sind“, sagt Ferat Öztürk, Leiter des digitalen Vertriebs für die Region EMEA bei Xtrackers.

Scalable Capital in beratender Funktion

Die Direktbank Scalable Capital berät bei der Portfoliokonstruktion des ETFs, insbesondere zur Swap-Struktur. Bei Swap-ETFs bildet nicht der direkte Kauf der Wertpapiere die Indexentwicklung nach. Stattdessen tauschen der Fonds und eine Bank über besicherte Swaps Zahlungsströme, die die Indexrendite nachbilden.

Es ist bereits das zweite gemeinsame Produkt der beiden Häuser: Ende 2024 legten sie den Scalable MSCI AC World Xtrackers ETF (ISIN: LU290325234) auf, der inzwischen ein Volumen von über 700 Millionen Euro verwaltet. Der Welt-ETF legte einen Schnellstart hin und verwaltete nach nur 30 Tagen 100 Millionen Euro.