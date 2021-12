Nachhaltig investieren DWS startet kohlenstoffarmen Anleihefonds

Die DWS erweitert ihr Angebot an Artikel-9-Fonds, also an „dunkelgrünen" Fonds, die eine Nachhaltigkeitswirkung erreichen wollen. Beim neuen DWS Invest Low Carbon Bonds besteht diese in der Reduzierung von CO 2 -Emissionen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken.

Fondsmanager Bernhard Birkhäuser investiert daher in Anleihen von Unternehmen mit geringer CO 2 -Intensität. Zum Start weist das Portfolio eine CO 2 -Intensität auf, die 50 Prozent unter dem Wert des iBoxx-EUR-Corporate-All-Index liegt. „Unser Ziel ist, die CO 2 -Intensität des Portfolios jedes Jahr um weitere 7 Prozent im Vergleich zum Tag der Fondsauflegung zu senken, um so einen Beitrag zur Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen und zum Erreichen des Pariser Klimaschutzziels zu leisten“, sagt der Fondsmanager.

Bei der Berechnung der CO 2 -Intensität eines Emittenten wird nicht nur der direkte Ausstoß von Treibhausgasen berücksichtigt, sondern auch indirekte Emissionen, die beispielsweise durch die Erzeugung zugekaufter elektrischer Energie entstehen.