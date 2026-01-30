Jede Neueinstellung braucht den Segen des CEO: Die DWS verschärft ihre Personalpolitik. Das Vorbild kommt aus der Deutschen Bank – die Aktie springt auf ein Rekordhoch.

Die DWS hat Anfang Januar eine neue Regelung für Personalentscheidungen eingeführt. Externe Neueinstellungen müssen künftig von Vorstandschef Stefan Hoops persönlich genehmigt werden. Wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, sollen Führungskräfte zudem angehalten worden sein, frei werdende Positionen bevorzugt intern zu besetzen.

Die Maßnahme ist Teil der Bemühungen, die Kosten-Ertrags-Quote weiter zu senken. Die DWS hat in den vergangenen Jahren die Zahl ihrer Hochschulabsolventen im Trainee-Programm deutlich erhöht und will diese nun verstärkt für interne Stellenbesetzungen nutzen. Externe Kandidaten sind in der Regel mit höheren Gehaltsforderungen verbunden, was durch interne Besetzungen vermieden werden soll.

Anleihe an Deutsche-Bank-Praxis

Die Regelung erinnert an ein Verfahren, das Christian Sewing, Vorstandschef der Deutschen Bank, vor rund sieben Jahren eingeführt hatte. Damals befand sich das Geldhaus in einer Phase der Umstrukturierung, und Abteilungsleiter mussten Stellenbesetzungen von der Vorstandsebene genehmigen lassen. Hoops und Sewing verbindet eine langjährige berufliche Beziehung; Hoops wechselte 2022 von der Deutschen Bank zur DWS.

Nach Angaben von „Bloomberg“ hat Hoops in den vergangenen Wochen zudem mehrere ranghohe Mitarbeiter entlassen.

Ziel: Kosten-Ertrags-Quote unter 55 Prozent

Die DWS hatte am Mittwoch ihr mittelfristiges Gewinnziel angehoben und angekündigt, bis 2027 eine Kosten-Ertrags-Quote von unter 55 Prozent erreichen zu wollen. Diese Kennziffer gibt das Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen an und gilt als wichtiger Indikator für die Profitabilität.

Für 2025 meldete das Unternehmen eine Quote von 58 Prozent und übertraf damit die eigenen Erwartungen. Das verwaltete Vermögen stieg auf 1.085 Milliarden Euro. Die ETF-Sparte Xtrackers verzeichnete Zuflüsse von 32,6 Milliarden Euro, während die Gesamtzuflüsse bei 51 Milliarden Euro lagen – gegenüber 25,7 Milliarden Euro im Vorjahr.

Die DWS-Aktie reagierte auf die Zahlen mit einem Kurssprung von bis zu 13,5 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2018.

Personalbestand gestiegen

Die Zahl der Beschäftigten bei der DWS ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Ende 2025 waren 4.826 Mitarbeiter beschäftigt, ein Anstieg um 448 gegenüber Ende 2023. Die neue Regelung zielt darauf ab, diesen Personalaufbau zu konsolidieren und Kosten durch interne Besetzungen zu begrenzen.

Hoops selbst äußerte sich nach Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts auf Linkedin zu der Personalpolitik. „Bei der DWS Group wollen wir unsere eigenen Leute bezahlen und befördern", schrieb er. Zu oft gebe es den Anreiz, externe Talente mit einem Gehaltsaufschlag zu holen. Das sei keine echte Personalführung. Stattdessen sollten Führungskräfte darauf setzen, „Talente zu entwickeln, junge Stars zu fördern und Teammitgliedern mehr Verantwortung zu geben". Die DWS habe die Zahl ihrer Trainees vervierfacht und ein unbegrenztes Weiterbildungsbudget eingeführt – Ressourcen, die nun genutzt werden sollen.

Branchenweiter Kostendruck

Die Maßnahme reiht sich ein in die Herausforderungen der Fondsbranche, die seit Jahren unter Margendruck steht. Passive Produkte wie ETFs wachsen zwar stark, werfen aber geringere Erträge ab als aktiv gemanagte Fonds. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch neue Anbieter und technologische Veränderungen.

Ob die neue Personalpolitik die angestrebten Effekte erzielt, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen. Die DWS setzt darauf, durch interne Talententwicklung sowohl Kosten zu senken als auch die Bindung der Mitarbeiter zu stärken.