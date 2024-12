Der Vertrag von DWS-Chef Stefan Hoops wird um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Diese Entscheidung wurde von James von Moltke, stellvertretender Vorstandschef der Deutschen Bank, und DWS-Aufsichtsratschef Oliver Behrens in einer Mitteilung an die Mitarbeiter bekannt gegeben. Darüber berichtete zuerst das „Handelsblatt“.

Die Zahlen sprechen für Hoops: Der Aktienkurs der DWS legte seit Hoops' Amtsantritt um mehr als 40 Prozent zu, das verwaltete Vermögen der DWS überschritt dem „Handelsblatt“ zufolge zuletzt die Marke von einer Billion Euro. Am 30. September meldete der Asset Manager noch Assets under Management in Höhe von 963 Milliarden Euro. Unter seiner Führung sei es gelungen, „die DWS zu beruhigen und in einem herausfordernden Umfeld für die Zukunft neu auszurichten“, heißt es in dem Schreiben.

ETFs boomen, belasten jedoch Marge

Vor allem das ETF-Geschäft mit der Marke Xtrackers erweist sich als Wachstumstreiber, jedoch ist die Marge dort niedriger als bei den aktiv verwalteten Fonds.

Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen: Die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen wegen des Vorwurfs des „Greenwashing“ sind auch nach drei Jahren nicht abgeschlossen. Marktbeobachter rechnen mit einem Vergleich in Höhe von etwa 20 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr zahlte die DWS in einem ähnlichen Fall 19 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC.

Die Bewährungsprobe bei alternativen Anlagen steht indes noch aus, diese Fonds haben zuletzt Kapital verloren anstatt Inflows zu generieren. Außerdem gab es einige prominente Weggänge, etwa von Investmentchef Björn Jesch oder Vertriebsleiter Gero Schomann.