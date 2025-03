M-Dax: Drei Aufsteiger, drei Absteiger im März 2025

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hat eine Neuberechnung der großen Dax-Indizes vorgenommen. Während der Leitindex Dax unverändert bleibt, gibt es im Nebenwerteindex M-Dax mehrere Veränderungen. Drei Unternehmen steigen in den M-Dax auf: der Vermögensverwalter DWS, der Panzergetriebehersteller Renk und der Online-Broker Flatexdegiro.

DWS profitiert von Indexaufwertung

Der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalters DWS konnte sich einen Platz im prestigeträchtigeren M-Dax sichern und ersetzt dort gemeinsam mit den anderen Aufsteigern den Wafer-Hersteller Siltronic, den Verpackungshersteller Schott Pharma und den Finanzdienstleister Hypoport.

Die Indexaufwertung könnte für die DWS eine erhöhte Aufmerksamkeit von Investoren bedeuten, da der M-Dax von vielen Fondsmanagern intensiver beobachtet wird als der S-Dax. Zudem sind M-Dax-Unternehmen in mehr Indexprodukten wie ETFs repräsentiert, was zu stärkeren Mittelzuflüssen führen kann.

Die bekanntgegebenen Indexänderungen werden am 24. März 2025 wirksam.

Bemerkenswert ist die Entwicklung der beiden anderen Aufsteiger: Die Aktie des Augsburger Rüstungszulieferers Renk war erst vor einem Jahr in den S-Dax gerutscht und hat seit Jahresbeginn fast zwei Drittel an Wert zugelegt. Der Online-Broker Flatexdegiro konnte seinen Kurs in den vergangenen zehn Monaten sogar nahezu verdoppeln.