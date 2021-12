Redaktion 07.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

DWS Top Dividende Thomas Schüßler: „Dividenden bieten nicht automatisch Sicherheit"

In einem Interview mit Handelsblatt Online kommentiert DWS-Manager Thomas Schüßler die jüngsten Ergebnisse seines Fonds und warnt vor der Einschätzung, dass Dividendenfonds in schwachen Börsenphasen generell weniger an Wert verlieren als andere Aktienfonds.