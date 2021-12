DWS übernimmt Verwaltung geschlossener Fonds

Die gesamte Leistungspalette wird nun unter der Marke DWS Access fortgeführt. Bereits im Herbst 2008 wechselte der Immobilienfondsexperte Hermann Wüstefeld mit einem Strukturierungsteam von RREEF zur DWS. „Die in der Verwaltung geschlossener Immobilienfonds beschäftigten Mitarbeiter von RREEF werden vollständig in die DWS eingebunden“, erklärte die Gesellschaft. Die DWS tritt in die Verträge über die laufende Fondsverwaltung ein und übernimmt die Anlegerverwaltung. Die Objektverwaltung der Immobilien bleibt nach wie vor bei RREEF oder Drittanbietern wie der auf Einkaufscenter spezialisierten ECE. Der Wechsel der Fondsverwaltung zur DWS habe keine Auswirkungen auf die bestehenden Ausschüttungsmodalitäten oder die Namen der Fonds, so DWS weiter. Auch die Treuhandgesellschaften sind von der Änderung nicht betroffen und bleiben unverändert bestehen.