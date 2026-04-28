Vincenzo (Enzo) Vedda übernimmt ab 1. Mai das gesamte Portfoliomanagement der DWS – inklusive des illiquiden Geschäfts, das bislang CEO Stefan Hoops leitete.

Die DWS bündelt unterschiedliche Bereiche ihres Portfoliomanagements zukünftig unter gemeinsamer Führung: Investmentchef Vincenzo (Enzo) Vedda wird zum 1. Mai 2026 Alleinverantwortlicher für den gesamten Investmentbereich des Asset Managers – also sowohl für liquide Assets wie Aktien, Anleihen, Multi-Asset und ETFs als auch für illiquide Assets wie Real Assets, Infrastruktur und Private Equity. Das illiquide Geschäft hatte bislang CEO Stefan Hoops in Personalunion geleitet.

Vedda ist seit 2013 bei der DWS und hat seither verschiedene Führungspositionen durchlaufen. Von 2013 bis 2017 war er für das Global Equities Trading mitverantwortlich, anschließend leitete er das globale Trading. Ab 2020 verantwortete er das europäische Kundengeschäft und das weltweite Wholesale-Geschäft, bevor er 2022 die Leitung des aktiven und 2023 auch des passiven Portfoliomanagements übernahm.

Liquides und illiquides Geschäft in gemeinsamer Hand

Den Titel des CIO trägt er seit November 2024. Im August 2025 rückte er in die Geschäftsführung auf – zunächst mit Verantwortung nur für das liquide Geschäft. Nun folgt die vollständige Übergabe. Die Leiter der illiquiden Assetklassen werden künftig direkt an Vedda berichten.

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Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Behrens lobte Veddas Amtsführung: Seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung habe er Investmentexpertise, Entscheidungsstärke und Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Die „Investment Division“ – eine interne Bezeichnung der DWS für das Portfoliomanagement und Investmentaktivitäten - sei „disziplinierter, transparenter und performanceorientierter“ geworden.

Über die DWS

Die DWS Group ist der Asset-Management-Arm der Deutschen Bank. Sie verwaltet ein Vermögen von 1.085 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2025).